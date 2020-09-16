كورونا يجبر حكومة على عزل نفسها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس البرلمان الأيرلندي شون أوفيرجيل، إن البرلمان علق عمله أسبوعا، وإن أعضاء الحكومة الأيرلندية تم إبلاغهم بأن يعزلوا أنفسهم في المنازل، بعد إصابة وزير الصحة ستيفن دونيلي بفيروس كورونا المستجد.

وأكد أوفيرجيل للبرلمان أنه "بناء على الأحداث التي وقعت اليوم، صار ضروريا أن تعزل الحكومة نفسها، ولذلك لا توجد إمكانية للقيام بالعمل ويبقى عمل البرلمان معلقا حتى يوم الثلاثاء المقبل أو حتى صدور توجيهات لي" من رئيس الوزراء.

وقال التلفزيون الرسمي (تي.آر.إي) إن دونيلي طلب فحصا خاصا بـ(كوفيد-19) بعد الظهر الثلاثاء، ولم يرد مكتبه على الفور على طلب للتعليق.