- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أبل.. جميع الأجهزة والخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهى مؤتمر أبل منذ ساعات قليلة وفيه تم الإعلان عن أجهزتها الجديدة بالإضافة إلى خدمات خاصة تقدمها لأول مرة وفيما يلى جميع ما تم الإعلان عنه.
1 – ايباد اير iPad Air
الجهاز يأتى مع شاشة 10.9 بوصة وشاشة كاملة بالاضافة الىاصدار جديد من ال TouchID مع احدث معالج A14 Bionic ونظام تشغيل iPadOS 14 وياتى مع 5 الوان وهى الفضى والاخضر والروز الذهبى والرمادى الغامق الازرق السماوى ويسعر يبدا من 599 دولار لنسخة الواى فاى فقط اما نسخة الواى فاى وCellular فتبدأ من 729 دولار وذلك لمساحات التخزين 64 جيجا
2 – أيباد 8 iPad
أو ايباد الجيل الثامن وهو نسخة اقتصادية في السعر عن الايباد اير بالاضافة إلى امكانيات اقل فالمعالج قديم بعض الشئ حيث يستخدم معالج A12 Bionic وايضا زر الشاشة موجود كما في النسخ القديمة ومساحة الشاشة 10.2 بوصة وهو مناسب للدارسين من حيث التكلفة ومن يريد ايباد بامكانيات جديدة وبسعر معقول حيث يبدأ من سعر 329 دولار لنسخة الواى فاى و459 دولار لنسخة Wi-Fi وCellular ومساحة تخزين تبدأ من 32 جيجا
3 – ساعة ابل Apple Watch
تم الاعلان عن اصداران Apple Watch Series 6 وApple SE وبها العديد من المستشعرات مثل قياس الاوكسجين في الدم ومعدل النبض وغيرها من الميزات والساعة الاولى امكانياتها اعلى واغلى في السعر حيث تبدأ من 399 دولار والنسخة الثانية GPS + Cellular تبدأ من 499 دولار
أما امكانيات الثانية SE فهى اقل وارخص في السعر حيث تبدا من 279 دولار والنسخة الثانية GPS + Cellular فتبدأ من 329 دولار
4 – خدمة Apple one
تم إطلاق خدمة ابل ون حيث تحوى على العديد من خدمات ابل مثل ابل ميوزك وابل تى في وغيرها من الخدمات وباشتراك شهرى موحد وفقا لما يناسبك
5 – خدمة Apple Fitness+
تم اطلاق هذه الخدمة لمساعدتك على ممارسة ومتابعة لياقتك البدينة اولا باول وترشيح العديد من التمارين لك بالاضافة إلى تحسين اداءك وتشجيعك لزيادة حماسك بموسيقى مخصصة ومختارة
6 – نظامى iOS 14 وiPadOS 14
اطلاق احدث نظامى التشغيل للايفون والايباد على الترتيب
وكما كان متوقعا لم يتم الاعلان عن اجهزة الايفون 12 الجديدة مثلما كان يتم الاعلان عنها كل عام في مثل هذا الشهروتأجيلها للشهر القادم
-
الوضع في مصر
-
اصابات
101,177
-
تعافي
84,969
-
وفيات
5,661
كانت هذه تفاصيل خبر مؤتمر أبل.. جميع الأجهزة والخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها (التفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.