شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر أبل.. جميع الأجهزة والخدمات الجديدة التي تم الإعلان عنها (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتهى مؤتمر أبل منذ ساعات قليلة وفيه تم الإعلان عن أجهزتها الجديدة بالإضافة إلى خدمات خاصة تقدمها لأول مرة وفيما يلى جميع ما تم الإعلان عنه.

1 – ايباد اير iPad Air

مؤتمر ابل السنوي

الجهاز يأتى مع شاشة 10.9 بوصة وشاشة كاملة بالاضافة الىاصدار جديد من ال TouchID مع احدث معالج A14 Bionic ونظام تشغيل iPadOS 14 وياتى مع 5 الوان وهى الفضى والاخضر والروز الذهبى والرمادى الغامق الازرق السماوى ويسعر يبدا من 599 دولار لنسخة الواى فاى فقط اما نسخة الواى فاى وCellular فتبدأ من 729 دولار وذلك لمساحات التخزين 64 جيجا

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2 – أيباد 8 iPad

مؤتمر ابل السنوي

أو ايباد الجيل الثامن وهو نسخة اقتصادية في السعر عن الايباد اير بالاضافة إلى امكانيات اقل فالمعالج قديم بعض الشئ حيث يستخدم معالج A12 Bionic وايضا زر الشاشة موجود كما في النسخ القديمة ومساحة الشاشة 10.2 بوصة وهو مناسب للدارسين من حيث التكلفة ومن يريد ايباد بامكانيات جديدة وبسعر معقول حيث يبدأ من سعر 329 دولار لنسخة الواى فاى و459 دولار لنسخة Wi-Fi وCellular ومساحة تخزين تبدأ من 32 جيجا

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3 – ساعة ابل Apple Watch

- صورة أرشيفية

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية

تم الاعلان عن اصداران Apple Watch Series 6 وApple SE وبها العديد من المستشعرات مثل قياس الاوكسجين في الدم ومعدل النبض وغيرها من الميزات والساعة الاولى امكانياتها اعلى واغلى في السعر حيث تبدأ من 399 دولار والنسخة الثانية GPS + Cellular تبدأ من 499 دولار

أما امكانيات الثانية SE فهى اقل وارخص في السعر حيث تبدا من 279 دولار والنسخة الثانية GPS + Cellular فتبدأ من 329 دولار

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4 – خدمة Apple one

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية

تم إطلاق خدمة ابل ون حيث تحوى على العديد من خدمات ابل مثل ابل ميوزك وابل تى في وغيرها من الخدمات وباشتراك شهرى موحد وفقا لما يناسبك

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5 – خدمة Apple Fitness+

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية

تم اطلاق هذه الخدمة لمساعدتك على ممارسة ومتابعة لياقتك البدينة اولا باول وترشيح العديد من التمارين لك بالاضافة إلى تحسين اداءك وتشجيعك لزيادة حماسك بموسيقى مخصصة ومختارة

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6 – نظامى iOS 14 وiPadOS 14

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية

اطلاق احدث نظامى التشغيل للايفون والايباد على الترتيب

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وكما كان متوقعا لم يتم الاعلان عن اجهزة الايفون 12 الجديدة مثلما كان يتم الاعلان عنها كل عام في مثل هذا الشهروتأجيلها للشهر القادم

مؤتمر شركة أبل للإعلان عن هواتفها الجديدة - صورة أرشيفية