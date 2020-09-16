وجبة إفطار طفلك.. نصائح لتجنب مشكلات كبيرة

تعتبر وجبة الإفطار للأطفال أفضل وسيلة لتزويد الطاقة لدى الطفل، لكي يبدأ يومه قبل المدرسة بكل حيوية ونشاط.

ويتسبب إهمال الأطفال لوجبة الإفطار قبل الذهاب للمدرسة في الكثير من المشكلات الصحية.





وأظهرت الدراسات أن الطفل الذي يتناول وجبة إفطار تتكون من سعرات حرارية متعادلة من النشويات المركبة والبروتينات يظهر قدرة أكبر على التحصيل والإنجاز عن الطفل الذي يتناول إفطار يحتوي على نسبة أعلى من البروتين أو النشويات.

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وأكدت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين على أهمية أن يتناول الأطفال وجبة الإفطار في المنزل كل صباح، لإمدادهم بالطاقة اللازمة خلال اليوم الدراسي.





وأوضحت الرابطة أن مكونات وجبة الإفطار المثالية تتمثل في خبز الحبوب الكاملة والجبن والزبادي والخضراوات والفاكهة، ونظرا لأن جسم الطفل يحتاج إلى إمداده بالطاقة بشكل مستمر؛ لذا ينبغي أن يتناول الطفل وجبة بينية خلال اليوم الدراسي.

ويمكن أن تتألف هذه الوجبة البينية من شطيرة جبن من خبز الحبوب الكاملة أو بعض الفواكه والخضراوات، وفي حال رفض الطفل للطعام الصحي، فيمكن للوالدين تحضير أطعمة ملونة له مثل قطعة صغيرة من خبز الحبوب الكاملة وجبن الفيتا والخيار والفلفل الأحمر والأصفر في عود خشبي.



