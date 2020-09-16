كورونا حول العالم.. وعد جديد لـ"ترامب" والهند تتجاوز 5 ملايين إصابة

أظهرت أحدث إحصائيات فيروس كورونا المستجد، أن 29 مليونا و727 ألفا و389 شخصا أصيبوا بالفيروس على مستوى العالم.





ووصل عدد حالات الوفاة جراء الفيروس إلى 939 ألفا و186 حالة وفاة, فيما بلغت عدد حالات الشفاء 21 مليونا و542 ألفا و477 متعافيا من الوباء العالمي.





وعود ترامب بشأن اللقاح

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، ما يؤكد على توقعات لمسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة فايزر.

وخلال مناسبة استضافتها محطة (أيه.بي.سي نيوز) الأمريكية في فيلادلفيا، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا وقال إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا.

وقال "نحن على وشك الحصول على لقاح.. إذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".





أكثر من 5 ملايين إصابة في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية أن إصابات كورونا في البلاد تجاوزت خمسة ملايين بقفزة بلغت 90123 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وباتت الهند ثاني دولة في العالم تتجاوز 5 ملايين إصابة بعد الولايات المتحدة.

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وقالت وزارة الصحة إنها سجلت 1290 حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 82066.





ارتفاع وفيات المكسيك

وقالت وزارة الصحة في المكسيك إنها سجلت 4771 إصابة جديدة بفيروس كورونا و629 وفاة يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الإصابات إلى 676487 وإجمالي الوفيات إلى 71678.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح من الإصابات المؤكدة.





12 إصابة جديدة في الصين

أكدت اللجنة الوطنية للصحة في الصين أن البر الرئيسي سجل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في 15 سبتمبر/ أيلول الجاري، صعودا من 8 حالات في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لمسافرين قادمين من الخارج. ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة.

وسجلت الصين 16 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض مقابل 9 حالات في اليوم السابق.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ(كوفيد-19) في الصين 85214 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.



