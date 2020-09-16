ترامب: لقاح كورونا ربما يكون متاحا خلال أسابيع

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء إن لقاحا للوقاية من فيروس كورونا قد يكون متاحا خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع، مما يؤكد توقعات مسؤولين أمريكيين في قطاع الصحة وشركة فايزر.



وخلال مناسبة استضافتها محطة "أيه.بي.سي نيوز"، دافع ترامب عن طريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا، وقال : "إن اللقاح قد يكون جاهزا للتوزيع قريبا".

وأضاف: "نحن على وشك الحصول على لقاح، وإذا كنت تريد معرفة الحقيقة، ربما كانت الإدارة السابقة استغرقت سنوات للحصول على لقاح بسبب إدارة الغذاء والدواء وجميع الموافقات. ونحن سنحصل عليه في غضون أسابيع، قد يستغرق الأمر ثلاثة أو أربعة أسابيع".

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وكانت أكبر شركة لقاحات في العالم "سيروم إنستيتوت أوف إنديا" أعلنت أنه لن يكون هناك جرعات من لقاح كورونا تكفي كل الأشخاص في العالم حتى عام 2024، محذرة من أن الشركات لا تزيد طاقتها الإنتاجية بالسرعة الكافية.

وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لـ"سيروم إنستيتوت أوف إنديا"، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركات الأدوية لم تسرع من قدرتها الإنتاجية بسرعة تكفي لإعطاء اللقاح لجميع شعوب العالم خلال فترة قصيرة.

وأضاف بوناوالا، الذي يعتقد أن لقاح كوفيد-19 سيتم إعطاؤه على جرعتين، أن العملية ربما تستغرق 4 أو 5 سنوات حتى يتمكن كل من على سطح الكوكب من الحصول على اللقاح.

وتشارك الشركة الهندية 5 شركات أدوية دولية، تشمل أسترازينيكا ونوفافاكس في جهود تطوير لقاح كورونا، والتزموا بإنتاج مليار جرعة نصفها يذهب إلى الهند، وربما تتعاون الشركة أيضا مع معهد أبحاث جمالية الروسي لتصنيع لقاح سبوتنيك.