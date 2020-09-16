شكرا لقرائتكم خبر عن س وج ..كل ما تريد معرفته عن مشاكل واضطرابات النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني الكثير من صعوبة في النوم في وقت أو آخر، عادة ما يكون ذلك بسبب الإجهاد أو السفر أو الإصابة ببعض الأمراض، ولكن إذا كانت مشاكل النوم تحدث بشكل منتظم وتتداخل مع حياتك اليومية، فقد تكون تعاني من اضطراب في النوم، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن اضطرابات ومشاكل النوم وفقا لما ذكره موقع mayoclinic

س: ما هى اضطرابات ومشاكل النوم؟

اضطراب النوم هو حالة تؤثر بشكل متكرر على قدرتك على الحصول على قسط كافٍ من النوم الجيد، في حين أنه من الطبيعي أن تواجه أحيانًا صعوبات في النوم ، فليس من الطبيعي أن تواجه مشكلات بانتظام في النوم ليلًا أو الاستيقاظ والشعور بالإرهاق أو الشعور بالنعاس أثناء النهار.

س: ما هى علامات اضطراب ومشاكل النوم؟

يعاني كل شخص من مشاكل نوم عرضية ، فكيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الصعوبة التي تواجهها مجرد إزعاج بسيط أو عابر أو علامة على اضطراب نوم أكثر خطورة أو حالة طبية أساسية ؟

ابدأ بفحص الأعراض التي تعاني منها ، والبحث بشكل خاص عن العلامات الدالة على الحرمان من النوم أثناء النهار ومنها

1:تشعر بالانزعاج أو بالنعاس أثناء النهار.

2:تواجه صعوبة في البقاء مستيقظًا عند الجلوس أو مشاهدة التلفزيون أو القراءة.

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3:تنام أو تشعر بالتعب الشديد أثناء القيادة.

4: صعوبة في التركيز.

5:الشعور بالتعب والارهاق الشديد.

س:ما هى أنواع اضطرابات النوم؟

1:الأرق، والذي تجد فيه صعوبة الاستغراق في النوم أو البقاء نائمًا خلال الليل.

2:انقطاع النفس النومي، والذي تشعر فيه بأنماط غير طبيعية عند التنفس خلال النوم. هناك عدة أنواع من انقطاع النفس النومي.

3:متلازمة تملمُل الساقين، هي نوع من اضطراب الحركة أثناء النوم، تُسبب متلازمة تململ الساقين، والتي يُطلق عليها أيضًا داء ويليس إكبوم، شعورًا بعدم الراحة والرغبة المُلِحَّة في تحريك الساقين بينما تحاول الاستغراق في النوم.

4:التغفيق، وهي حالة تتميز بالشعور بالنعاس الشديد نهارًا والاستغراق في النوم فجأةً خلال النهار.