شكرا لقرائتكم خبر عن مكون من الأجسام المضادة يثبت فاعليته ضد كورونا فى الدراسات على الحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام علماء من كلية الطب بجامعة بيتسبرج بعزل أصغر جزيء بيولوجي حتى الآن يعمل على تحييد فيروس CoV-2 تمامًا وعلى وجه التحديد ، وهو سبب COVID-19، وتم استخدام مكون الجسم المضاد هذا ، وهو أصغر بعشر مرات من الجسم المضاد كامل الحجم ، لبناء دواء - يُعرف باسم AB8 - للاستخدام المحتمل كعلاج وقائي ضد -CoV-2.

ذكر الباحثون اليوم في مجلة Cell أن الجسم المضاد Ab8 فعال للغاية في الوقاية من عدوى CoV-2 وعلاجها في الفئران والهامستر، ولا يزيد حجمه الصغير من قدرته على الانتشار في الأنسجة لتحييد الفيروس بشكل أفضل فحسب ، بل يجعل أيضًا من الممكن إدارة الدواء بطرق بديلة ، بما في ذلك الاستنشاق. الأهم من ذلك ، أنه لا يرتبط بالخلايا البشرية - وهي علامة جيدة على أنه لن يكون له آثار جانبية سلبية على البشر.

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أجسام مضادة صغيرة

تم تقييم الجسم المضاد Ab8 بالاشتراك مع علماء من جامعة نورث كارولينا في تشابل هيل (UNC) وفرع جامعة تكساس الطبي (UTMB) في جالفيستون ، بالإضافة إلى جامعة كولومبيا البريطانية وجامعة ساسكاتشوان.

قال المؤلف المشارك جون ميلورز ، العضو المنتدب ، رئيس قسم الأمراض المعدية في UPMC ، "إن Ab8 ليس فقط لديه إمكانات كعلاج لـ COVID-19 ، ولكن يمكن استخدامه أيضًا لمنع الأشخاص من الإصابة بعدوى CoV-2" فقد عملت الأجسام المضادة ذات الحجم الأكبر ضد الأمراض المعدية الأخرى وتم تحملها جيدًا ، مما يمنحنا الأمل في أنه يمكن أن يكون علاجًا فعالًا لمرضى COVID-19 وحماية أولئك الذين لم يصابوا أبدًا بالعدوى وليس لديهم مناعة."