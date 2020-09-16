شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف سر تورم الشفاه وعالجها صح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يحدث تورم الشفتين بسبب الالتهاب الأساسي أو تراكم السوائل تحت جلد شفتيك، يمكن أن تسبب العديد من الأشياء تورم الشفاه ، من الأمراض الجلدية البسيطة إلى الحساسية الشديدة، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن أبرز اسباب تورم الشفاه هو:

الحساسية المفرطة

و هي رد فعل تحسسي شديد يمكن أن يسبب تورم الشفاه، ويمكن أن يحدث في غضون دقائق أو أكثر من نصف ساعة بعد مواجهة مسببات الحساسية، يطلق عليها أحيانًا الصدمة التأقية لأنها تجعل جهاز المناعة يغمر جسمك بالمواد الكيميائية التي يمكن أن تجعلك تتعرض لصدمة.

الحساسية البيئية

قد يكون لديك رد فعل تحسسي تجاه المواد الموجودة في البيئة. غالبًا ما لا يمكن تجنبها وتشمل حبوب اللقاح وجراثيم العفن والغبار ووبر الحيوانات الأليفة.

حساسية الطعام

الحساسية الغذائية هي سبب شائع لتورم الشفاه، وفقًا للكلية الأمريكية للحساسية والربو والمناعة (ACAAI) ، يعاني حوالي 4 بالمائة من البالغين وما يصل إلى 6 بالمائة من الأطفال من الحساسية الغذائية، يبدأ التورم عادة بمجرد تناول شيء لديك حساسية منه.

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الحساسية الأخرى

قد تسبب لدغات الحشرات أو اللسعات أيضًا تورم الشفاه، إذا كنت تعاني من حساسية تجاه النحل على سبيل المثال ، فقد يكون لديك تورم في جميع أنحاء جسمك بعد تعرضك للسع.

وذمة وعائية

الوذمة الوعائية هي حالة قصيرة الأمد تسبب تورمًا عميقًا تحت الجلد، يمكن أن يكون ناتجًا عن الحساسية أو التفاعلات الدوائية غير التحسسية أو الحالات الوراثية.

التهاب الشفة الغدي

التهاب الشفة الغدي هو حالة التهابية تصيب الشفاه فقط، وفقًا لمركز معلومات الأمراض الوراثية والنادرة ، فهو أكثر شيوعًا عند الرجال.الأطباء غير متأكدين من أسبابه ، ولكن يبدو أنه مرتبط بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية ، وإصابات الشفاه ، والتدخين.