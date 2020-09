شكرا لقرائتكم خبر عن أبل تعلن عن خدمة Apple Fitness لتحسين اللياقة البدنية وترشيح ما يناسبك والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أبل منذ قليل عن خدمة Apple Fitness+ ( ابل فيتنس بلس ) وهى أول تجربة للياقة البدينة مصممة لـ Apple Watch والتي ستصل في وقت قريب خلال هذا العام

تقدم Apple Fitness + توصيات مخصصة لمساعدة المستخدم في الوصول إلى التمرينة الافضل والانتقال للتى تليها بشكل سلس وباستخدام توصيات متخصصة ومحددة يأخذ Fitness + في الاعتبار التدريبات التي تم إكمالها مسبقًا ويقترح بذكاء خيارات جديدة تتناسب مع التدريبات التي يختارها المستخدمون في أغلب الأحيان أو شيء جديد لموازنة روتينهم الحالي. يمكن للمستخدم أيضًا استخدام أداة تصفية سهلة الاستخدام لاختيار ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم عند البحث عن تمرين، سواء كان ذلك نوع التمرين أو المدرب أو المدة أو الموسيقى. بالنسبة لمشتركي Apple Music، يمكن أيضًا حفظ الموسيقى المفضلة من تمارين Fitness + بسهولة والاستماع إليها في وقت اخر، سواء في التمرين لزيادة حماسهم في التمرينات أو في اوقات خارج التمرين

عند تحديد تمرين معين وبدء تشغيله على iPhone أو iPad أو Apple TV، سيبدأ نوع التمرين الصحيح تلقائيًا على Apple Watch وأثناء التمرين يتم عرض المقاييس من Apple Watch على الشاشة

سيتم إطلاق Apple Fitness + مع أشهر أنواع التمارين بما في ذلك ركوب الدراجات والمشي والتجديف والتمارين المتواترة العالية والقوة واليوغا والرقص وMindful Cooldown، وكل منها مصحوب بموسيقى برعاية المدربين في كل أسبوع، سيقدم فريق مدربي Fitness + تمارين جديدة من الاستوديو عبر مجموعة من الأطوال والتخصصات وأنواع الموسيقى، لذلك ستكون هناك دائمًا تمارين جديدة.

المستخدمين الجدد في مجال اللياقة البدنية أو البدء من جديد، سيساعد برنامج Absolute Beginner المدمج في Fitness + في تدريب أساسيات الحركة والتمرين، ويمنح المستخدم خيارًا للاستعداد لتدريبات Studio.

ويمكن للمستخدم استخدام أي علامة تجارية من المعدات مع Fitness +، ويمكن إجراء العديد من التدريبات بدون معدات على الإطلاق أو مجرد مجموعة من الدمبل. بالنسبة لأولئك الذين يبدأون جلسة Treadmill مع Fitness + على الأجهزة التي تدعم Apple GymKit، سيطلب التمرين من المستخدم لتوصيل Apple Watch الخاصة بهم حتى تكون المقاييس متزامنة.

وتقول ابل بان الخصوصية هي حق أساسي من حقوق الإنسان وإحدى القيم الأساسية لشركة Apple وكما هو الحال مع جميع الميزات لا سيما تلك المتعلقة بالصحة، تم تصميم Apple Fitness + مع مراعاة الخصوصية وجميع توصيات تمارين Apple Fitness + مدعومة باستخدام الذكاء الموجود على الجهاز. عند استخدام Fitness +، يتم حفظ جميع بيانات التمرين في تطبيق Health على iPhone، ولن يتم تخزين السعرات الحرارية ولا التدريبات والمدربين التي يختارها المستخدمون جنبًا إلى جنب مع معرف Apple الخاص بهم.

ستتوفر Fitness + لعملاء Apple Watch كخدمة اشتراك قبل نهاية 2020 مقابل 9.99 دولارًا شهريًا أو 79.99 دولارًا سنويًا. ويمكن للجميع تجربة Fitness + مجانًا لمدة شهر واحد

سيتمكن المستخدم من مشاركة اشتراكه في Fitness + مع ما يصل إلى خمسة أشخاص آخرين في عائلاتهم باستخدام Family Sharing (تعمل على ساعة Apple Watch Series 3 فما احدث ).

سيكون هناك ثلاثة أشهر مجانية من Apple Fitness + للمستخدمين الذين يشترون Apple Watch Series 3 فما احدث بدءًا من 15 سبتمبر 2020

سيحصل العملاء الذين يشترون Apple Watch Series 3 فما احدث من Best Buy على ستة أشهر من Fitness + مجانًا بالإضافة إلى ذلك، سيحصل أعضاء My Best Buy الذين يمتلكون بالفعل Apple Watch Series 3 أو أحدث على شهرين من Fitness + مجانًا

تتطلب Fitness + الاقتران أو التوصيل مع Apple Watch Series 3 أو إصدار أحدث مع iPhone 6s أو أحدث أو iPhone SE. وللاستخدام مع iPad يتطلب تطبيق Fitness + iPad Pro أو iPad (الجيل الخامس فما احدث) أو iPad mini 4 أو أحدث أو iPad Air 2 أو iPad Air (الجيل الثالث). وتعمل Fitness + على Apple TV 4K وApple TV HD.