شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتم غسيل الكلى المنزلى فى ظل أزمة كورونا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لآخر التقديرات فإن حالات أمراض الكلى المزمنة تتزايد بسرعة، ويمكن تجنب هذا المرض المميت من خلال تبني عادة الفحوصات المنتظمة.وعندما تتأثر الكلى ، يتم إعاقة قدرة الجسم على تصفية الدم وإزالة الماء الزائد، وفي البداية ، لا تظهر أعراض أمراض الكلى، ومع ذلك ، يمكن أن يكون الانزعاج المستمر في البطن علامة مهمة على ظهور مشكلات صحية في الكلى ، وتبدأ كمية المواد والسوائل السامة في الجسم في الزيادة، ويمكن أن تسبب اضطرابات الكلى مشاكل مثل الضعف وعدم القدرة على النوم وصعوبة التنفس وانتفاخ الجسم.

غسيل الكلى في المنزل

في أعقاب وباء كورونا، تغير الكثير في نهج مرافق الرعاية الصحية المحيط، ووفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR) حسب موقع " onlymyhealth"، فإن المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى المزمنة والأمراض المصاحبة لهم ، هناك العديد من المناعة الضعيفة ، مما يؤدي إلى زيادة التعرض للفيروس، لكن ماذا عن الأشخاص الذين يحتاجون إلى غسيل الكلى بانتظام؟ هذا الوضع الحالي بلا شك ليس ملائمًا للمرضى بالنسبة لأولئك الذين هم في مأمن من COVID-19 على الأقل بسبب العديد من الحظر في زيارة أي مستشفى في أي وقت معين. كما أن الخوف من انتقال العدوى بالفيروس إلى درجة أن معظم المرضى يتجنبون زيارة المستشفيات حتى لغسيل الكلى.

ما هو غسيل الكلى البريتوني؟ وكيف يتم ذلك في المنزل

يتم إجراء هذا العلاج لغسيل الكلى بدون إبرة لاستعادة وظائف الكلى، وبالنسبة لغسيل الكلى البريتوني ، يتم وضع قسطرة في البطن وتبقى نهايتها خارج البطن، و يتم ذلك بمساعدة عملية جراحية صغيرة يتم إجراؤها قبل بدء غسيل الكلى.

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لإجراء غسيل الكلى البريتوني ، يتم إعطاء الملح والمواد المضافة الأخرى من خلال القسطرة إلى البطن، ويمكن إغلاق الكيس بمجرد إفراغه من المحلول ، ويمكن إزالة القسطرة. أولاً ، القسطرة تساعد في التخلص من السوائل الزائدة والفضلات من الجسم.

يساعد المحلول، على امتصاص السوائل الزائدة في الجسم، ويمكن التخلص من بقايا محلول غسيل الكلى في الحوض أو الصرف، وفي كل مرة يتم فيها استخدام كيس جديد لأداء نفس الإجراء، تستغرق كل عملية ما يصل إلى 30-40 دقيقة ويتم إجراؤها بفاصل 4-5 ساعات أو أكثر.

نصائح صحية لرعاية الكلى

كما نعلم الوضع الحالي ، فإن مثل هذه الأحكام هي حاجة الساعة لأنها تمنح مزيدًا من الحرية لمن يخضعون لغسيل الكلى لتلقي العلاج دون أي خوف. يجب على أفراد الأسرة الذين يعتنون بالعلاج في المنزل التأكد من غسل اليدين بشكل متكرر لتجنب مخاطر العدوى.