شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للوقاية من دوار ركوب السيارة أو الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دوار ركوب السيارة أو الطائرة هو أحد أنواع دوار الحركة وهو اضطراب شائع في نظام التوازن في جسم الإنسان، والذي يشمل على سبيل المثال، الأذن الداخلية، ويسبب دوار الحركة هو الغثيان والتعرق والدوار الذي يعاني منه بعض الناس عندما يتم تحفيز نظام التوازن بطريقة غير متوقعة، في هذا التقرير نتعرف على نصائح للوقاية من دوار الحركة وعلاجه، بحسب موقع "كلايفند كلينيك".

ما الذي يسبب دوار الحركة عند ركوب السيارة؟

وقال طبيب الأعصاب بكلايفند كلينيك في أمريكا الدكتور نيل شيريان أن دماغك يستشعر الحركة عن طريق تلقي إشارات من أذنيك وعينيك وعضلاتك ومفاصلك.

وأضاف الدكتور شيريان: "عندما يكون هناك انفصال بين ما تخبرنا به أذننا الداخلية ، وما تراه أعيننا وكيف نتحرك، فقد لا يعرف دماغنا كيفية معالجته".

على سبيل المثال ، قد تصاب بالدوار لأن عينيك لا تستطيعان رؤية الاضطراب الذي يقذف بالطائرة من جانب إلى آخر.

من المحتمل أن يكون هناك مكون وراثي لدوار الحركة وفقًا لمجلة Genetics Home Reference Journal ، يميل دوار الحركة إلى التجمع في العائلات.

إذا كان أحد والديك أو أخيك معرضًا بدرجة كبيرة لدوار الحركة ، فمن المرجح أن تصاب بدوار الحركة أيضًا مقارنة بعامة الناس.

طرق الوقاية من دوار الحركة

يمكن أن يحدث دوار الحركة مع أي وسيلة سفر: على متن قارب أو طائرة أو قطار أو حافلة أو سيارة.

يمكن أن تساعد الاختيارات التي تتخذها عند السفر في تقليل فرص الشعور بالمرض، لذلك من المهم اختيار مقعدك بحكمة لأن مكان جلوسك مهم.

غالبًا ما تكون القدرة على التنبؤ بالحركة الجسدية للمركبة أو القدرة على الرؤية خارج السيارة في اتجاه السفر مفيدة في كثير من الأحيان.

قال الدكتور شيريان: "المكان الأكثر شيوعًا للإصابة بدوار الحركة في السيارة هو المقعد الخلفي..قد يمنحك المقعد الأمامي للسيارة ، أو العربات الأمامية للقطار ، أو السطح العلوي للقارب أو مقاعد الجناح على متن الطائرة، رحلة أكثر سلاسة."

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إذا أمكن، قم بإمالة رأسك على مسند الرأس لتقليل الحركات والوقوف إذا كنت تشعر بالغثيان.

من المهم أيضًا تجنب مصادر التشتيت مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والكتب.

يمكن للأنشطة والبيئة الخارجية أن تحدث فرقًا.

وأوضح الدكتور شيريان: "يمكن أن يتفاقم دوار الحركة عند القراءة أو استخدام هاتفك الذكي حاول النظر إلى المسافة، لأن هذا يمكن أن يساعدك."

لا تنسى أن تملأ بطنك بالأشياء الصحيحة قبل السفر وأثناءه في الساعات التي تسبق السفر ، تجنب الأطعمة الدهنية ولكن احرص على شرب الكثير من الماء والحصول على قسط وافر من الراحة.

أثناء السفر، تناول البسكويت الجاف وتجنب دخان السجائر.

إذا أصيب طفلك بدوار الحركة ، فتأكد من الاحتفاظ بالأكياس البلاستيكية في متناول اليد في حالة التقيؤ.

إذا كان عمرهم يزيد عن 12 عامًا، اجعلهم يركبون في المقعد الأمامي للسيارة إذا كانوا أصغر سنًا ، اجعلهم يجلسون في المقعد الأوسط حتى يتطلعوا إلى الأمام نحو الطريق.

إذا كنت تعاني من دوار الحركة ، فتوجه إلى الصيدلية المحلية وابحث عن مضادات الهيستامين التي لا تستلزم وصفة طبية والتي يمكن أن تمنعها وتعالجها.

استخدام العلاج العطري بالزنجبيل أو اللافندر للعلاج بالضغط والعلاج بالأدوية حسب استشارة طبيبك.