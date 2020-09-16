شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد طرح نظام iOS 14 و iPadOS الجديد من ابل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أبل منذ قليل بان ترقيات برامج ابل الرئيسية لأجهزة iPhone وiPad وApple Watch وApple TV جاهزة وأن iOS 14 وiPadOS 14، وتحديثات watchOS وtvOS، ستبدأ في الظهور بدآ من الأربعاء 16 سبتمبر

سوف ياتى iOS 14 بال «widgets» إلى شاشة iPhone الرئيسية«Home Screen» لأول مرة، ويجمع كل تطبيقاتك في مكتبة تطبيقات جديدة، ويضيف وضع الصورة في الصورة (كان متاحًا بالفعل على أجهزة iPad).

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وهناك أيضًا تطبيق ترجمة جديدبالاضافة إلى اننظام الايباد الجديد iPadOS 14 لن يسمح لك بوضع الأدوات في أي مكان تريده على الشاشة الرئيسية، ولكنه يعتمد على ما يمكنك فعله باستخدام Apple Pencil وسوف تتيح لك ميزة Scribble الجديدة في iPadOS 14 الكتابة يدويًا في أي ملف نصي عبر iPadOS، وتتحول كلماتك تلقائيًا إلى نص مكتوب ومفهوم

بالإضافة إلى ذلك تضيف المزيد من تطبيقات Apple الأصلية أشرطة جانبية وقوائم موسعة للاستفادة من شاشة ال iPad الأكبر حجمًا.

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