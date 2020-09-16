شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الأطفال المصابين بصدمات نفسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشير صدمة الطفولة المبكرة إلى التجربة المؤلمة التي تحدث للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 6 سنوات، ونظرًا لأن الأطفال غير قادرين على وصف أو التعبير عن ردود أفعالهم تجاه موقف خطير ومهدد ، فإن استجابتهم للصدمات تختلف عن الأطفال الأكبر سنًا والبالغين.

قد تكون الصدمة نتيجة للعنف المتعمد مثل الاعتداء الجسدي أو الجنسي على الأطفال، أو العنف المنزلي أو نتيجة لكارثة طبيعية أو حوادث أو حرب، وقد يعانون أيضًا من إجهاد استجابة لإجراءات طبية مؤلمة أو فقدان مفاجئ لأحد الوالدين أو مقدم الرعاية.

الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 3 سنوات: الأطفال الصغار ، الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و 2 سنوات ، والذين يعانون من ضغوط ، يجدون صعوبة بشكل عام في تنظيم سلوكياتهم وعواطفهم قد يكونون خائفين من المواقف الجديدة ، والتشبث ، والخوف بسهولة ، وصعوبة التحكم ، والاندفاع والعدوانية، فقد يفقدون المعالم التنموية المكتسبة مؤخرًا ، كما يواجهون صعوبة في النوم ، ويظهرون تراجعًا في الأداء والسلوك.

ووفقا لتقرير موقع " onlymyhealth"، فان الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 6 سنوات، يجدون صعوبة في التركيز أو التعلم في المدرسة، أو يفتقرون إلى الثقة بالنفس ، أو غير قادرين على الثقة بالآخرين ، أو الإساءة اللفظية ، أو يعانون من آلام في المعدة أو الصداع ، ويقلدون الحدث المؤذي والصادم تتصرف في المواقف الاجتماعية وتطور صعوبات التعلم.

تأثير الصدمة على الأطفال

نظرًا لأن الوعي بآثار الصدمات على الأطفال الصغار يتزايد سنهم ، فقد تم اختبار أساليب العلاج المناسبة وتطويرها للأطفال، وهذه التدخلات المختلفة لها مكونات أساسية محددة مثل أنها تستند بشكل عام إلى العلاقة ، وتركز على الشفاء ودعم العلاقة بين الطفل والوالد، يمكن للوالد أو مقدم الرعاية المهتم والإيجابي والوقائي حماية الطفل من الآثار الضارة طويلة الأمد.

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نصائح لتخطى الصدمة للأطفال

اشرح للطفل أنه ليس مسؤولاً عما حدث.

طمأن الطفل بأنه لا داعي للشعور بالذنب أو السوء تجاه أي مشاعر أو أفكار.

شجع الطفل على التعبير عن نفسه ومشاركة المشاعر.

ارسم الصور معه، سيشجعه على التعبير عن نفسه في شكل تصويري.

اقضِ وقتًا معه في وقت النوم، من خلال تهويدة أو قصة تساعد في بدء النوم.

تأكد من كلامك أثناء التحدث مع الطفل، حيث يعد اختيار القصص أمرًا ضروريًا أثناء التحدث إلى الطفل لأنه يمكن أن ينعش التجربة الصادمة عن طريق الصدفة.

لا تعرض الطفل لأية أخبار ، فلا يوجد جدول زمني مصمم للشفاء. يتعافى بعض الأطفال بسرعة. يتعافى آخرون ببطء. حاول أن تكون داعمًا ووقائيًا للطفل.