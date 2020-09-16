العاهل البحريني للرئيس الأمريكي: السلام خيار استراتيجي للمملكة ورؤيتنا تقوم على التفاهم والحوار المزيد

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أن السلام خيار استراتيجي للمملكة، وأن رؤية المنامة تقوم على التفاهم والحوار والتعاون وتعزيز التعايش والتقارب بين الشعوب.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ،مساء الثلاثاء، العاهل البحريني من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هنأ فيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بالتوقيع على إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، معرباً عن شكره لجهود المملكة في التوصل لهذا الاتفاق.

وبحسب وكالة أنباء البحرين، فإن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، شكر الرئيس الأمريكي على مساعيه في الوصول إلى هذه الاتفاقيات، وسعيه في دفع جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستقرارًا.

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ومن جانبه، أكد الرئيس دونالد ترامب، أن البحرين انتهجت نهج السلام، والذي سيشجع الجميع على الدخول في عملية السلام بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار والرخاء لجميع دول المنطقة وشعوبها.

ووقعت الإمارات وإسرائيل، رسميا، معاهدة سلام في البيت الأبيض، فيما وقعت البحرين إعلان تأييد السلام مع إسرائيل، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعدد من الوفود الدولية والعربية رفيعة المستوى.

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.