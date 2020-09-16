شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع ضغط العين أو الجلوكوما مرض يضر بالعصب البصري في العين ويحدث هذا عادةً عندما يتراكم السائل في الجزء الأمامي من عينك يزيد هذا السائل الزائد الضغط في عينك ، مما يؤدي إلى إتلاف العصب البصري، ويعتبر الجلوكوما سببًا رئيسيًا للعمى للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا لكن يمكن في كثير من الأحيان الوقاية من العمى الناتج عن الجلوكوما بالعلاج المبكر، في هذا التقرير نتعرف على اعراض ارتفاع ضغط العين، وفقا لموقع الأكاديمية الأمريكية لعلوم البصريات.

اعراض ارتفاع ضغط العين

اعراض ارتفاع ضغط العين عديدة ولكن يجب أن نعرف أولا أنواع الجلوكوما وهناك نوعان رئيسيان من الجلوكوما.

المياه الزرقاء الأساسية مفتوحة الزاوية

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الجلوكوما يحدث ذلك تدريجيًا ، حيث لا تستنزف العين السوائل كما ينبغي نتيجة لذلك ، يتزايد ضغط العين ويبدأ في إتلاف العصب البصري هذا النوع من الجلوكوما غير مؤلم ولا يسبب تغيرات في الرؤية في البداية.

يمكن أن يكون لدى بعض الأشخاص أعصاب بصرية حساسة لضغط العين الطبيعي هذا يعني أن خطر الإصابة بالجلوكوما أعلى من المعتاد. تعد فحوصات العين المنتظمة مهمة للعثور على العلامات المبكرة لتلف العصب البصري.

والنوع الثاني هو المياه الزرقاء مغلقة الزاوية

يحدث هذا النوع عندما تكون قزحية العين قريبة جدًا من زاوية التصريف في عينه يمكن أن تنتهي القزحية بسد زاوية التصريف عندما تسد زاوية التصريف تمامًا ، يرتفع ضغط العين بسرعة كبيرة هذا يسمى هجوم حاد. إنها حالة طوارئ حقيقية للعين، ويجب عليك الاتصال بطبيب العيون على الفور وإلا فقد تصاب بالعمى.

اعراض ارتفاع ضغط العين

اعراض ارتفاع ضغط العين تختلف حسب نوعها

اعراض ارتفاع ضغط العين المياه الزرقاء مفتوحة الزاوية

لا توجد علامات تحذيرية أو أعراض واضحة في المراحل المبكرة مع تقدم المرض ، تظهر البقع العمياء في الرؤية المحيطية (الجانبية).

لا يلاحظ معظم الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط العين مفتوح الزاوية أي تغيير في رؤيتهم حتى يصبح الضرر شديدً هذا هو السبب في أن الجلوكوما يسمى "سارق البصر الصامت".

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يمكن أن تساعد فحوصات العين المنتظمة طبيب العيون في العثور على هذا المرض قبل أن تفقد الرؤية يمكن لطبيب العيون أن يخبرك بعدد المرات التي يجب أن تخضع للفحص.

اعراض ارتفاع ضغط العين في المياه الزرقاء انسداد الزاوية

الأشخاص المعرضون لخطر الإصابة بزرق انسداد الزاوية عادة لا تظهر عليهم أي أعراض قبل النوبة قد تشمل بعض الأعراض المبكرة للهجوم عدم وضوح الرؤية أو الهالات أو الصداع الخفيف أو ألم العين.

يجب فحص الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض من قبل طبيب العيون في أقرب وقت ممكن. تشمل نوبة الجلوكوما انسداد الزاوية ما يلي:

-ألم شديد في العين أو الجبهة

-احمرار العين

-ضعف الرؤية أو عدم وضوح الرؤية

-رؤية أقواس قزح أو هالات

-صداع الراس

-غثيان

-التقيؤ