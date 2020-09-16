فوائد عين الجمل على صحة الجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عين الجمل من أشهر أنواع المكسرات التى يفضلها الكثيرون، فضلا عن ذلك يحتوى عين الجمل على العديد من العناصر والفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الفيروسات والأمراض والعدوى، حيث يحتوى على "كالسيوم، فسفور، بوتاسيوم، حديد ، مغنسيوم، مواد مضادة للأكسدة".

وحسب ما ذكره موقع health فإن فوائد عين الجمل :

فوائد عين الجمل

1:يحتوى عين الجمل على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعى والوقاية من الامراض والعدوى.

2: تناول عيد الجمل ساعد على تقوية القلب وحمايته من الجلطات وتصلب الشرايين، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات.

3:يحتوى عين الجمل على نسبة عالية من الاوميجا 3 وبعض الفيتامينات التى تساعد فى مكافحة الشيخوخة وتعزيز صحة الجهاز العصبى ووقايته من الخرف والاضطرابات العصبية.

4: يساعد عين الجمل على تنشيط الذاكرة ويساعد على التركيز ، وذلك لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والعناصر الهامة لتقوية الذاكرة.

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5:يحتوى عين الجمل على كمية عالية من الاوميجا 3 والفيتامينات التى تمد الجسم بالنشاط والحيوية وتحميه من التعب والشعور بالخمول والارهاق المستمر.

6:يحتوى عين الجمل على العديد من الخصائص الهامة لصحة الشعر وتقويته وحمايته من التساقط والتلف ، لذلك ينصح بتناوله دائما.

7: له دور فعال فى علاج الفطريات والالتهابات البكتيرية، وذلك لاحتوائه على عناصر وفيتامينات هامة للجسم.

8:يساعد على ضبط مستوى ضغط الدم ويقلل فرص الاصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية ، كما انه يعزز الدورة الدموية.

9:تناول عين الجمل يساعد على تقليل خطر الاصابة بمرض السكر والحفاظ على صحة الجس من الجلطات والغيبوبة.

10: يساعد على نضارة وجمال البشرة وحمايتها من التجاعيد والبقع الداكنة.