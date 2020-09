شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تطرح «Apple One» لجمع خدماتها في اشتراك شهري واحد والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت شركة «آبل» خدمتها الجديدة Apple one لتجميع خدماتها Apple Music وApple TV Plus وApple Arcade وApple News Plus وiCloud مع خيارات مختلفة لدمج خدمات البث في باقة Apple One الجديدة وفقا لاختيار العملاء.

وهناك 3 أنواع من الباقات هي: Individual، Family، Premier أو الفردية والعائلية والمميزة ويمكن توضيحها كما يلى:

- الباقة الفردية Individual للمشتركين Apple Music وApple TV Plus وApple Arcade وiCloud مساحة (50 جيجابايت) مقابل 14.95 دولارًا في الشهر.

- الباقة العائلية Family فهى نفس التطبيقات ولكن سعة تخزين iCloud تبلغ 200 جيجابايت مقابل 19.95 دولارًا في الشهر.

- الباقة المتميزة Premier فتمنح المشتركين Apple Music وApple TV Plus وApple Arcade و2 تيرابايت من مساحة تخزين iCloud وApple News Plus وApple Fitness Plus المعلن عنه حديثًا مقابل 29.95 دولارًا شهريًا.

يمكن تجربة الخدمة لمدة 30 يومًا مجانا لتطبيقات لا تمتلكها بالفعل والباقة تدفع مرة واحدة شهريًا مقابل جميع الخدمات المضمنة في الباقة، ويمكنهم تغيير أو إلغاء الباقة المستخدمة في أي وقت.ويمكن للعملاء الذين يختارون باقات العائلة Family أو المتميزة Premier إضافة ما يصل إلى ستة أفراد.

ستتوفر خدمة Apple One ابتداءً من هذا الخريف في أكثر من 100 دولة.