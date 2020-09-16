شكرا لقرائتكم خبر عن عدد الأطفال الحاملين لكورونا بدون أعراض أقل من البالغين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة إيطالية جديدة أن عدد الأطفال الذين قد يكونون حاملين لفيروس كورونا بدون أعراض أقل مما كان يعتقد، وقال الباحثون إن اختبار كورونا للأطفال والبالغين الذين تم إدخالهم إلى مستشفى في ميلانو لأسباب أخرى غير فيروس كورونا أظهر أن أكثر من 1٪ من الأطفال أثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، مقارنة بأكثر من 9٪ من البالغين.





وهذا يشير إلى معدل منخفض جدًا للعدوى بين الأطفال بدون أعراض، ولا يدعم هذا الفرضية القائلة بأن الأطفال أكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا بدون أعراض من البالغين، وفقا لما قاله الباحثون بمجلة JAMA Pediatrics.

وقال الدكتور أميش أدالجا، الباحث الأول في مركز الأمن الصحي بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية: "منذ بداية الوباء، كان من الصعب للغاية تحديد الدور الفعلي للأطفال في انتشار الفيروس".

وقال أدالجا: "لقد أصبح من الواضح أنهم لا يضخمون هذا الفيروس بالطريقة التي يفعلون بها الإنفلونزا عندما يتعلق الأمر بانتشار المجتمع".

في الدراسة الجديدة ، أجرى الأطباء بقيادة الدكتور كارلو أجوستوني، من مستشفى ماجوردا الطبي في ميلانو، مجموعتين من اختبارات مسحة الأنف، على 214 مريضًا تم قبولهم حديثًا، بفاصل زمني يصل إلى يومين.

83 من هذه الحالات الجديدة كانت من الأطفال و 131 من البالغين وتم نقل جميعهم إلى المستشفى في مارس وأبريل، في ذروة تفشي COVID-19 في شمال إيطاليا.

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ومع ذلك ، تم قبول جميع المرضى لأسباب غير مرتبطة بـ COVID-19، ولم تظهر أي أعراض للمرض على أي منهم.

إذن كم عدد الذين كانوا يحملون الفيروس سرا رغم ذلك؟ بناءً على اختبارات المسحة ، تبين أن 1.2 ٪ فقط من مرضى الأطفال إيجابيين للعدوى ، مقارنة بـ 9.2 ٪ من البالغين.

كتب مؤلفو الدراسة أن انخفاض معدل النقل بين الأطفال في مدينة بها عدد متزايد من حالات COVID-19 يشير إلى "أنه يمكن إعادة النظر في دور الأطفال كناشرين لعدوى كورونا".

ومع ذلك ، أكد الباحثون أن هذه عينة صغيرة من مستشفى واحد فقط ، لذلك لا ينبغي اعتبار النتائج نهائية.

وقال أدالجا إنه مع عودة ملايين الأطفال إلى المدرسة، يستمر عدم اليقين بشأن دورهم في انتشار COVID-19.

وأضاف: "تقدم الدراسة الجديدة دليلًا إضافيًا على أن إصابة الأطفال بالعدوى أقل من البالغين ، حتى من دون أعراض ، لكن "السؤال المهم الذي يجب الإجابة عليه بشكل قاطع يبقى: "هل هم من العوامل الرئيسية لتفشي المرض؟"