شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعرضك الانفعال الشديد والسخرية من الآخرين لمشاكل صحية بالقلب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت دراسة إلى أن الأشخاص الساخرين وسريعى الانفعال قد يعرضون قلوبهم للخطر، حيث وجدت دراسة أجريت على 2300 من الناجين من النوبات القلبية في الولايات المتحدة أن أولئك الذين أظهروا سمات شخصية معادية، بما في ذلك السخرية أو الاستياء أو نفاد الصبر و الانفعال كانوا أكثر عرضة لخطر الموت من نوبة ثانية خلال العامين المقبلين.

وحسب ديلى ميل البريطانية ، يعتقد الباحثون أن هذا قد يكون بسبب الحالة العاطفية لكونك سلبيًا باستمرار تضع ضغطًا على صحتهم، فأولئك الذين يعادون الآخرين هم أيضًا أقل عرضة للاعتناء بصحتهم وأكثر عرضة للتدخين والشراب وسوء نمط الحياة والنظام الغذائي.

وتتبع الباحثون ، من جامعة تينيسي في الولايات المتحدة ، 2321 من الناجين من النوبات القلبية، تم قياس العداء في بداية الدراسة باستخدام اختبار الشخصية ثم تمت متابعة المرضى لمدة 24 شهرًا.

في نهاية العامين ، تمت مقارنة معدلات بقاء المشاركين على قيد الحياة بدرجات شخصياتهم ، ويمكن استخدام العداء بدقة للتنبؤ بفرصة وفاة شخص ما بسبب نوبة قلبية متكررة، وقال الباحثون ، الذين كتبوا في المجلة الأوروبية للتمريض القلبي الوعائي ، إن شخصية شخص ما يمكن أن تؤثر على القلب من خلال الآليات السلوكية والنفسية.

وقالوا: "الأفراد المعادين زادوا أوقات التخثر ، ومستويات الأدرينالين أعلى ، ومستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية الطبيعية ، وزيادة تفاعل القلب".

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قد تؤدي هذه العوامل الالتهابية المعروفة إلى حدوث أحداث قلبية وتزيد من النتائج السريرية السيئة. وجدت الأبحاث السابقة أن التفاؤل له تأثير مباشر على صحة القلب والأوعية الدموية - تقليل هرمونات التوتر ومعدل النبض وضغط الدم.

والأشخاص ذوو النظرة الإيجابية يأكلون بشكل أفضل ويمارسون المزيد من التمارين ويقل احتمال تناولهم للشرب، الأشخاص ذوو التصرف المشمس هم أيضًا أقل عرضة للتدخين - وإذا كانوا مدخنين بالفعل فإنهم أفضل في الإقلاع عن التدخين.

يعتقد العلماء أيضًا أن المزاج العام لشخص ما يغير مستويات الهرمونات الضارة والمفيدة في الجسم، التفاؤل ، على سبيل المثال ، يقلل من هرمونات التوتر والقلق مثل الأدرينالين والكورتيزول ، والتي يمكن أن تضع عبئًا على القلب وترفع ضغط الدم.

قالت مؤلفة الدراسة تريسي فيتوري من جامعة تينيسي في نوكسفيل: العداء سمة شخصية تشمل السخرية أو السخرية أو الاستياء أو نفاد الصبر أو الانفعال.

إنه ليس مجرد حدث لمرة واحدة ولكنه يميز كيفية تفاعل الشخص مع الناس، نحن نعلم أن التحكم في عادات نمط الحياة يحسن التوقعات بالنسبة لمرضى النوبات القلبية وتشير دراستنا إلى أن تحسين السلوكيات العدائية يمكن أن يكون أيضًا خطوة إيجابية.