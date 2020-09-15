ورق الغار .. 9 فوائد صحية مذهلة

ورق الغار من أنواع الأعشاب التي تستخدم في الطبخ ولها مذاق مميز، وتعتبر أيضا من الأعشاب الهامة للصحة لاحتوائها على عناصر غذائية مفيدة للجسم.

ويحتوي ورق الغار على عناصر منها فيتامين سي وفيتامين أ ومضادات الأكسدة وغيرها من العناصر المفيدة للصحة.

فيما يلي نتعرف على فوائد الغار للصحة، حيث أنه يفيد القلب ويقلل من الألم ويحمي الشعر والبشرة.





9 فوائد ورق الغار للصحة

حماية القلب

يعتبر ورق الغار من الأعشاب المهمة التي تساعد على حماية القلب من الأمراض، حيث أنه يحتوي على مركبات مثل الساليسيلات، فضلا على أنه يحتوي على حمض الكافيك وجميعها تساعد على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتساعد على الوقاية من الجلطات القلبية المفاجئة.

تخفيض السكر بالدم

ورق الغار مهم لمرضى السكري من النوع الثاني، حيث أشارت الدراسات كما ذكر موقع webmd إلى أن ورق الغار يقلل من معدل السكر بالدم، فضلا على أنه يقلل من الكوليسترول والدهون الثلاثية المركبة، فضلا على احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساهم في إنتاج الأنسولين الطبيعي بالدم.

التخفيف من الألم

استخدام ورق الغار واستخراج الزيت منه يساعد على التخفيف من الألم، حيث أنه يحتوي على مضادات الالتهابات التي تساهم في علاج التهابات المفاصل والآلام الروماتزمية.

Advertisements

كما أن استخدام ورق الغار على الرأس عند الشعور بالصداع والصداع النصفي يساعدك على التخلص من الألم، وهذا لأنه يساعد على تعزيز عمل الدورة الدموية، ما يقلل من الشعور بالألم.

مكافحة البرد والأنفلونزا

ورق الغار يحتوي على مضادات البكتيريا ومضادات الالتهابات، التي تساعد على مقاومة العدوى وعلاج حالات البرد والأنفلونزا.

التئام الجروح

يساعد ورق الغار على التئام الجروح والكدمات والتخفيف من لدغات الحشرات، لأنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، كما أنه يستخدم لعلاج الالتهابات الجلدية.





تعزيز صحة الجهاز الهضمي

يعتبر ورق الغار من الأعشاب المهمة التي تساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث أنه يساعد على علاج بعض الاضطرابات مثل الشعور بالحرقان في المعدة والانتفاخ بالبطن، كما أنه يخفف من حالات الإمساك والحموضة، وعلاج حالات عسر الهضم.

الوقاية من السرطان

يحتوي ورق الغار على حمض الكافيك والكريستين ومضادات الأكسدة التي تساعد على الوقاية من الإصابة بالأمراض السرطانية المختلفة، كما أنه يمنع انتشار الخلايا السرطانية.

حماية للبشرة

يحتوي ورق الغار على الفيتامينات والمعادن الهامة التي تساعد على حماية البشرة من المشكلات، فضلا على التقليل من التجاعيد والعلامات الدقيقة، وهذا بفضل مضادات الأكسدة الموجودة بورق الغار.

علاج مشكلات الشعر

استخدام الماء الناتج عن غلي ورق الغار على الشعر يساعد على علاج قشرة الرأس وحمايته من التساقط، كما أنه مهم للتخلص من قمل الرأس، فضلا على أنه يساعد على تعزيز صحة الشعر وتقويته، حيث أنه يساهم في تعزيز الدورة الدموية بفروة الرأس.