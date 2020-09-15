شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تعلن عن «iPad» بسعر يبدأ من 329 دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت آبل عن إصدار من الجيل الثامن من جهاز ايباد الأساسي الخاص بها وهو تحديث لجهازها بحجم 10.2 بوصة والذي ياتى بمعالج ينتمى إلى مجموعة A12 الموجود في طرازات iPad Air وiPad mini 2019.

تقدم شريحة A12 إمكانات معالجة «المحرك العصبي» من ابل Neural Engine إلى جهاز iPad للمرة الأولى، واداء يصل إلى الضعف في الرسوميات ولوحة المفاتيح مصنوعة من شركة Logitech وقلم Apple Pencil مثل الطراز السابق.

سيأتى الجهاز بمنفذ Lightning الموجود في اجهزة ابل وليس USB-C وهى من احد الاسباب لتقليل التكلفة

سيعمل iPad الجديد أيضًا على iPadOS 14 وسيقدم الميزات الجديدة التي عرضتها ابل، بما في ذلك ميزات قلم ابل Apple Pencil الجديدة مثل إدخال النص المكتوب بخط اليد.

سيتوفر الايباد الجديد بألوان الرمادي والفضي والذهبي وبمساحات تخزين 32 جيجابايت و128 جيجابايت. وسيتوفر أيضًا بشبكات LTE للموديلات الاعلى وتبدأ الطلبات المسبقة لجهاز iPad الجديد من الجيل الثامن اليوم، قبل إصداره الرسمى في 18 سبتمبر.

يبدأ سعر الايباد من 329 دولار، اما الذي يحتوى على شبكات LTE فاسعارها تبدأ من 459 دولارًا.

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