شكرا لقرائتكم خبر عن بطرازين مختلفين.. «آبل» تعلن عن ساعتها الجديدة «Apple Watch» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت آبل منذ قليل عن احدث نسخة من ساعتها Apple Watch Series 6 مع أحدث نسخة من نظام التشغيل WatchOS 7، واضافت ابل العديد من المستشعرات أو Sensors، وتأتي مع العديد من الالوان الجديدة حيث ازرق الالمونيوم والجرافيت الجديد والأحمر.

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

وهناك نوعان من الساعة:

- الإصدار Apple Watch Series 6

وتحتوي الساعة على مستشعر صحى جديد وتقوم قياس ومراقبة الاوكسجين في الدم وبواسطة الاشعة تحت الحمراء والضوء الاحمر وبعض الخوازميات لمعرفة لون دمك وتستغرق القراءة 15 ثانية تقريبا وهو الامر المفيد مع فيرس كوفيد 19 ويوجد تعليق صوتى بدلا من الظهور على الشاشة.

وهو ما يؤكد ان ابل سوف يكون لها ارث في مجال الصحة وفقا لتيم كوك، وانها سوف تستثمر به وتمويل الابحاث المتعلقة بهذا المجال.

الساعة تأتي مع معالج ثنائي النواة A13 Bionic والساعة اكثر كفاءة في استخدام الطاقة افضل من سابقتها.

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

ساعة Apple Watch Series 6

وتستطيع أيضًا إظهار وجوه مختلفة على الشاشة وتلوينها بما يناسبك اما معصم الساعة فهناك نوع جديد مصنوع من السيليكون وهناك العديد من الالوان للمعصم بالاضافة إلى ان معصم الساعة بدون قفل.

- المعالج: معالج S6 أسرع بنسبة 20٪ من سابقتها.

- هناك الاصدار الاحمر وجزء من ارباح هذا الاصدار يخصص لجميعيات الخيرية Product Red.

- Apple SE

- نسخة مطورة من ساعة ابل 3 Apple Watch وارخص سعرا

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- بها بعض الميزات مثل نظام تحديد المواقع العالمي، وتتبع السباحة، وتتبع لمعدل ضربات القلب. وهي تستخدم شريحة S5 لأداء أفضل بمرتين من السلسلة 3. تدعم Apple Watch SE أيضًا اكتشاف السقوط ومقياس الارتفاع والسباحة وما إلى ذلك. بالاضافة إلى ان Apple Watch Series 3 ستكون متوفرة ايضا في السوق بسعر 199 دولارًا.

- Apple Watch Family Setup وهى خاصية تتيح لك إقران العديد من أجهزة Apple Watch بنفس جهاز الايفون ويبدو أن هذا يستهدف الأطفال الذين لديهم ميزات جديدة مثل إشعارات الموقع التلقائية ووضع وقت المدرسة الذي يقيد التفاعلات مع الساعة أثناء وقت المدرسة. يتطلب Apple Watch Series 4 Cellular والإصدارات الأحدث.

الأسعار :

الموديل الاول وهو Apple Watch Series 6 وسوف تبدأ بسعر 399 دولارًا.

الموديل الثانى: Apple SE وتبدأ بسعر 279 دولارًا.