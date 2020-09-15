شكرا لقرائتكم خبر عن يبدأ بـ599 دولار.. «آبل» تعلن عن الـ«iPad Air» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة آبل منذ قليل عن جهاز iPad Air مشابه تقريبا إلى جهاز iPad Pro ويعتبر تغيير في التصميم عن الايباد Air السابق ويحتوي على حواف انحف حول الشاشة.

المعالج الاحدث وهو A14 Bionic من ابل وهي شريحة 5 نانومتر مع وحدة معالجة مركزية سداسية النواة وتقول ابل عنه بانه يقوم بتحسين الأداء بنسبة 40 بالمائة مقارنة بآيباد إير الأخير ودعم رسومات محسن بفضل وحدة معالجة الرسومات الجديدة رباعية النوى.

تستخدم ابل في الايباد الجديد شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة (2360 × 1640) والمغلف بالكامل بدعم True Tone الطلاء المضاد للانعكاس. وقامت Apple بنقل مستشعر بصمة Touch ID إلى زر الطاقة في الأعلى. وهذا يجعله أول جهاز iPad مزود بمقاييس حيوية مدمجة في زر الطاقة.

يحتوى الجهاز على مخرج USB-C ويدعم الشحن بقوة 20 وات ونقل البيانات بسرعة 5 جيجابت في الثانية. ويعمل مع احدث كارت واى فاى Wi-Fi 6 وباتصال LTE أسرع بنسبة 60 بالمائة.

الكاميرا الخلفية بدقة 12 ميجابكسل هي كاميرا شبيهة ب iPad Pro مع الترقية وتحسين استقرار الفيديو تصوير الفيديو أو لايف بالاضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل FaceTime HD، مع HDR ذكي ودعم تسجيل فيديو P 1080 باطار 60fps.

سيدعم الجهاز تشغيل القلم ولكن عليك دفع 129 دولار ويمكن توصيله مغناطيسيا بالايباد بالاضافة إلى انه متوفر لوحة مفاتيح Magic Keyboard بسعر 299 دولار.

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الايباد سيكون متاحًا الشهر المقبل بسعر يبدأ من 599 دولارًا.وبخمسة ألوان هي الفضي والرمادي الغامق والذهبي الوردي، والأخضر، والأزرق السماوي.