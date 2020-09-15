إليكم الأسباب التي تقف خلف حرقة العين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

إن انسداد القناة الدمعية أو تضيقها بسبب التورم أو الالتهاب قد يسبب حرقان العين

يمكن أن يسبب شعور الحرقان في العين ونزول الدموع الإزعاج والقلق، إذ أن هناك العديد من العوامل والأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى هذه الأعراض.

يجب مراجعة الطبيب المختص، للتأكد من عدم وجود سبب اخر وراء حرقان العين ونزول الدمع، وحتى لا تتفاقم المشكلة.

وقالت الرابطة الألمانية لأطباء العيون إن حرقان العين له أسباب عدة، منها ما هو بسيط ومنها ما هو خطير.

وأوضحت الرابطة أن الأسباب البسيطة لحرقان العين تتمثل في دخول مادة في العين مثل الشامبو أثناء الاستحمام أو الماء المحتوي على الكلور أثناء الاستحمام في حمام السباحة أو إجهاد العين الناجم عن العمل لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب أو ارتداء العدسات اللاصقة.

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أما الأسباب الخطيرة فتتمثل في عدوى بكتيرية أو فيروسية، وذلك إذا كان الحرقان مصحوبا بإفرازات صفراء اللون. وقد يرجع الحرقان إلى تعاطي أدوية تتسبب في تراجع إفراز السائل الدمعي، ومن ثم جفاف العين والشعور بحرقان بها مثل الأدوية الخافضة لضغط الدم المرتفع والمسكنات.

كما قد يشير حرقان العين إلى الإصابة بالتهاب ملتحمة العين أو التهاب القرنية.

وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع الحرقان إلى الإصابة بأمراض أخرى مثل الروماتيزم والسكري وأمراض الغدة الدرقية؛ حيث تتسبب هذه الأمراض في اضطراب ترطيب العين.

وإذا لم يتلاشى الحرقان بعد مرور عدة أيام أو إذا كان الحرقان شديدا للغاية، فينبغي حينئذ استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الحرقان وعلاجه في الوقت المناسب.