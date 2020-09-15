هذه الأطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة

آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2020 9:37 مساءً
أطعمة تقلل من خطر الإصابة بسرطان المعدة
العديد من الناس يقعون فريسة سرطان المعدة، وهو خامس أكثر أنواع السرطان شيوعًا على مستوى العالم، وهو أيضًا ثالث نوع سرطان يسبب الوفاة.
على الرغم من أنه يمكن أن يحدث لكل من الرجال والنساء، إلا أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بهذا السرطان، كبار السن أيضًا في خطر أكبر، ووفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان، قد يكون الطعام أحد الأسباب وراء حدوث سرطان المعدة في جميع أنحاء العالم.
الغذاء له تأثير كبير على صحتك العامة، يمكن أن تؤدي الأطعمة الخاطئة إلى العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان، ولكن إذا تجنبت هذه الأطعمة، يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المعدة.
وهنا نقدم بعض الأطعمة التي يجب عليك تجنبها بالتأكيد إذا كنت ترغب في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض.
الأطعمة الغنية بالصوديوم
الابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كمية عالية من الملح، وتعد الوجبات السريعة من أبرز هذه الأطعمة التي تندرج ضمن هذه الفئة.
اللحوم المصنعة
تجنب تناول اللحوم المصنعة التي تم حفظها بالتدخين أو معالجتها أو يتم تمليحها، مثل لحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد والنقانق، تحتوي هذه الأطعمة أيضًا على مواد حافظة أخرى ضارة بالصحة.
الكحول
شرب ثلاثة مشروبات كحولية أو أكثر يوميًا يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بسرطان المعدة.
المخللات
يجب تجنب تناول الأطعمة المحفوظة بالملح، مثل الخضروات المخللة؛ لأنها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسرطان المعدة.
الأسماك المجففة
الأسماك المملحة أو المجففة شائعة جدًا في شرق وجنوب شرق آسيا، وهي أيضًا عامل خطر معروف تزيد من خطر الإصابة بهذا المرض
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