قناع طبي يعالج البشرة ويقي من الفيروسات

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 10:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد حول العالم، صمم فريق بحثي بقيادة الباحثة أليس مين سو تشون قناعاً شفافًا لاصقًا من السيليكون، للحماية من الأمراض.

ومولت أليس القناع، الذي منحته اسم ”Seeus95″، من حملة على موقع ”كيكستارتر/“Kickstarter، وجمع أكثر من 300 ألف دولار حتى الآن.

وعملت أليس تشون، وهي أستاذة سابقة في التصميم المعماري وتكنولوجيا المواد في جامعة ”كولومبيا وبارسونز“ مع مختبر ”MIT Lincoln“، لاختبار الفلتر الملحق بالقناع، القابل لإعادة التدوير، حسب قولها.

وأرجعت الباحثة ابتكارها لرؤيتها حجم النفايات الناتجة عن مئات الآلاف من الأقنعة الجراحية غير القابلة لإعادة التدوير كل يوم، من موقعها في ولاية نيويورك الأمريكية.

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وبحسب ”بزنس إنسايدر“، تم تصميم القناع مع التركيز على الراحة وسهولة الارتداء، مع ميزات أخرى مثل وسادة الأنف لمنع التهيج، كما تساعد مرونة السيليكون في ضبطه ليناسب ملامح الوجوه المختلفة.

ويمكن تعقيم سطح القناع بسهولة بالصابون والماء أو مسحه بالكحول، أو وضعه لمدة 3 دقائق في الميكروويف، ويلتصق القناع بوجه مرتديه بسبب مادة موضوعة عليه تحتوي على مستحضر ضمن منتجات علاج وشفاء البشرة.

وتدعي صاحبة القناع، الذي سيتم بيعه بسعر 59 دولارًا، أن طبقة علاج الجلد قد أضافت فوائد لتنعيم البشرة ومحاربة التجاعيد.

ويحتوي القناع على فلترين من جانبي الوجه، ولا يزال الفلتر في مرحلة الاختبار، ووجد تقرير مختبر ”MIT Lincoln Lab“ أن كفاءة فلتر القناع تصل إلى 98% في الاختبارات حتى الآن.