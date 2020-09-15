شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب لحالات الأرق وصعوبة النوم ليلا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

يشكو البعض من مشاكل الأرق وصعوبة النوم ليلا، مما قد يؤثر على الحالة النفسية وصحة الجسم بصفة عامة، فضلا عن تدني الإنتاجية خلال ساعات النهار بسبب الشعور بالتعب.

وأوضح موقع “إم إس إن” الإلكتروني أن هناك عدة أسباب للأرق ليلاً كالتالي:

الصداع النصفي

يمكن لألم الصداع أن يمنعك من النوم ويوقظك، ولذلك يقول فيرنون ويليامز، طبيب أعصاب، ومدير مركز كيرلان جوبي لطب الأعصاب الرياضي: “يحول الصداع النصفي دون الحصول على نوم متواصل في الليل. يمكن أن يؤدي عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم، وأحياناً النوم لفترات طويلة إلى الإصابة بالصداع النصفي”، ولذلك يُنصح الحفاظ على رطوبة الجسم، وتناول نظام غذائي متوازن ومغذي، والبقاء نشطاً، يساعد على تقليل ظهور الصداع النصفي، مما يساعد على النوم بشكل أفضل في الليل.

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نقص المغنيسيوم

أظهرت العديد من الدراسات فعالية المغنيسيوم في تعزيز الحالة المزاجية وخفض القلق وتقليل مستويات التوتر بالإضافة إلى المساعدة في نوم أعمق وأكثر راحة.

الساعة البيولوجية

التعرض لضوء شاشات الكمبيوتر والجهاز اللوحي والتلفزيون والهاتف، ينشط طبقة خلوية في شبكية العين وترسل إشارة تؤخر إيقاع الساعة البيولوجية. هذا يعني أنه يمكن أن تكون الساعة 10 مساءً، لكن الدماغ يعتقد أن الشمس ما زالت مشرقة، لذلك لن يكون مستعدًا للنوم، بغض النظر عن مدى تعبك في الواقع”

الأدوية المنشطة

تسبب صعوبة في النوم، وتشمل أكثرها شيوعًا المنشطات مثل بريدنيزون، ومضادات الاكتئاب مثل البوبروبيون والفينلافاكسين، والمنشطات مثل ميثيلفينيديت ومودافينيل، وأدوية الغدة الكظرية، ومضادات بيتا، والثيوفيلين المستخدمة لعلاج الربو.

مشاكل الأنف

العديد من المرضى الذين يعانون من انحراف الحاجز الأنفي، يواجهون مشاكل في النوم أو يعانون من أمراض الجيوب الأنفية المزمنة التي تساهم في قلة النوم. من الناحية المثالية، يجب على المرء أن يتنفس من أنفه أثناء النوم. لذا فإن احتقان الأنف، يجعل التنفس أكثر صعوبة، مما يؤثر على جودة النوم.

سلس البول

يمكن أن تؤثر زيارات الحمام بسهولة على النوم، ولهذا يقول أخصائي المسالك البولية في لوس أنجلوس، الدكتور آدم رامين: “في حين أن سلس البول يؤثر على النساء أكثر من الرجال، فإن الملايين من الرجال والنساء يتعاملون مع نوع من مشاكل التحكم في المثانة في مرحلة ما من حياتهم ويعاني الكثير منهم من أعراض تؤثر بشكل كبير على نوعية نومهم”.