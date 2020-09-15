شكرا لقرائتكم خبر عن الذروة الثانية لكورونا فى بريطانيا "مرجحة جداً" فى الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر استطلاع للرأي أجرته الرابطة الطبية البريطانية BMA أن الذروة الثانية لفيروس كورونا في إنجلترا هذا الشتاء هي الشاغل الأول بين العاملين بمهنة الطب، وقال 86% من أكثر من 8 آلاف من الأطباء وطلاب الطب الذين شاركوا في هذا الاستطلاع إن الذروة الثانية كانت مرجحة أو محتملة للغاية في الأشهر الستة المقبلة.





وبحسب موقع "ميديكال" تأتي النتائج بعد أن ارتفعت الحالات اليومية في المملكة المتحدة إلى أكثر من 3500 يوم الجمعة، ومع ارتفاع معدل انتقال العدوى إلى أعلى للمرة الأولى منذ مارس- مما يعني أن الوباء ينمو مرة أخرى.

وقال الأطباء إن فشل نظام الاختبار والتتبع، ونقص المراقبة والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في الأماكن العامة، والتشويش على رسائل الصحة العامة بشأن التباعد الجسدي وتغطية الوجه، هي المخاطر الرئيسية للتسبب في ذروة ثانية لكورونا.

وعند سؤال الأطباء عن تأثير التدابير الوقائية للمساعدة في منع حدوث ذروة ثانية، قالوا إن نظام الاختبار والتتبع المناسب للغرض الذي يمكن الوصول إليه ويوفر نتائج في الوقت المناسب، بالإضافة إلى اتباع نهج متماسك وسريع ومتسق لتفشي الأمراض أكثر أهمية.

كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى معلومات عامة أكثر وضوحًا حول القواعد والمبادئ التوجيهية، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأشخاص الذين يختلطون مع آخرين من خارج منازلهم.

مع ظهور قواعد جديدة اليوم تحدد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الاجتماع بستة أشخاص في بريطانيا، تقول BMA إن هذه فرصة للحكومة لإنهاء الغموض ومضاعفة ضمان التزام الأشخاص بإجراءات مكافحة العدوى.

تأتي هذه النتائج من آلاف الأطباء العامين وأطباء المستشفيات البريطانية وتكشف مخاوف أطباء الخطوط الأمامية - مخاوف تأتي من تجاربهم اليومية في علاج مرضى كوفيد، في المرة الأولى ، حيث انتشر الفيروس بسرعة مقلقة بينما أخرت الحكومة الجهود للتغلب عليها.

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نريد قبل كل شيء تجنب العودة إلى المشاهد التي رأيناها في أبريل، عندما كانت المستشفيات مليئة بمرضى كوفيد -19، وكان المئات يموتون كل يوم.

وفي الوقت نفسه ، غاب الآلاف من الأشخاص الآخرين عن المواعيد والإجراءات الحيوية حيث تم تعليق الرعاية الروتينية ولكن في حين أن التوقعات في هذا الاستطلاع قد تكون قاتمة، إلا أنه ليس من الحتمي أن تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة وقوية وفي الوقت المناسب للقضاء على انتشار العدوى.

خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، رأينا إخفاقات في الاختبار والتتبع، ورسائل مربكة مستمرة للجمهور حول ما يمكنهم وما لا يمكنهم فعله، مما أدى إلى تصعيد انتشار الفيروس - وقد سلط الأطباء الضوء على كلاهما كأولويات رئيسية للحصول على حق إذا أردنا أن تكون لدينا فرصة لمنع ذروة ثانية هذا الشتاء.

وقال الدكتور شاند ناجبل، رئيس رابطة BMA "قد تحاول التدابير الجديدة اليوم تبسيط الرسالة، ولكن من الواضح أن المشاكل الأساسية الأخرى بحاجة ماسة إلى المعالجة وهذا يشمل فرز الاختبار وتتبع الوباء مرة واحدة وإلى الأبد. "

وأضاف "من غير المقبول عدم التعرف على الأشخاص والمخالطين للعدوى بسبب وجود خلل في النظام - مما يؤدي إلى انتشار العدوى بشكل أعمى."

وتابع " مع استمرار ارتفاع الحالات اليومية بشكل مثير للقلق ، وقرب الشتاء، نحن على مفترق طرق حرج في مكافحة هذا الفيروس القاتل يجب بذل كل الجهود لتجنب تكرار الرعب والمأساة التي عشناها جميعًا في وقت سابق من هذا العام ".