النمسا تخزن 44 مليون كمامة استعدادا لموجات كورونا

أعلنت الحكومة النمساوية، الثلاثاء، تخزين كميات هائلة من مواد ومعدات الوقاية الطبية كـ"احتياطي استراتيجي"، استعدادا لموجات كورونا وغيره من الأوبئة، المقبلة.



وقال المستشار النمساوي سباستيان كورتس، في تصريحات صحفية، إن النمسا قررت تخزين ملايين الأقنعة الطبية (كمامات)، والبدل الواقية وأجهزة التنفس كاحتياطي استراتيجي استعدادا لأي موجات مقبلة من كورونا وغيره من الأوبئة.

وتابع: "الهدف هو تحقيق استقلالية النمسا عن السوق الدولية للمواد الطبية في أوقات الأزمات"، مضيفا: "أظهرت لنا الأشهر الماضية عدم استقرار إمداداتنا من معدات الحماية الطبية".

فيما قالت وزيرة الدفاع النمساوية كلاوديا تانر إن "القوات المسلحة تقوم في الوقت الحالي بتخزين مواد الحماية الطبية في خمسة مواقع استراتيجية في عموم البلاد".

ووفق صحيفة "كرونه" النمساوية (خاصة)، فإن أبعاد هذا الاحتياطي الاستراتيجي هائلة وتشمل 2.6 مليون قناع تنفس، و44.4 مليون كمامة، و1.7 مليون قفاز فحص طبي، و430 ألف بدلة واقية، و37 ألف نظارة واقية، و150 ألف مريلة طبية يمكن التخلص منها، و19500 مقياس أكسجين مع مشابك للأصابع، و9000 جهاز تنفس صناعي.

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كما تسعى الحكومة لشراء 12.2 مليون كمامة أخرى، و45 ألف و700 قفاز فحص، و4600 بدلة واقية و300 جهاز تنفس صناعي في الأيام المقبلة، لغرض التخزين.

وذكرت الصحيفة نفسها أن القوات المسلحة مسؤولة عن تخزين وتأمين هذا الاحتياطي الاستراتيجي، في مناطق يبلغ مستوى الآمان فيها "ألفا"، وهو أعلى مستوى داخل الجيش.

وفي وقت سابق، الثالثاء، أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 764 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة أن اجمالي الإصابات في البلاد بلغ 34 ألفا و305 حالات، تعافى منها 27 ألفا و354 حالة، بينما توفى 757 حالة.

والإثنين، أعلن كورتس أن البلاد تعيش بداية موجة ثانية لفيروس "كورونا"، مطالبا مواطنيه بتوخي الحذر.