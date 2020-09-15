شكرا لقرائتكم خبر عن «آبل» تعرض أحدث منتجاتها في مؤتمرها السنوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ الان الحدث الذي ينتظره الكثير من عشاق أبل حدثتها السنوي Apple Event، وذلك للإعلان عن أحدث منتجات الشركة الأشهر في العالم والأعلى قيمة في مجال التقنيات.

ويستعرض الحدث الايباد الجديد iPad Air 4، و ساعة ابل Apple Watch Series وسماعات رأس لاسلكية AirPods Studio ، والسماعة المنزلية Home Pods، وجهاز AirTags.

ومن المتوقع الإعلان أيضا عن نظام التشغيل iOS 14 الاحدث من انظمتها لاجهزة الايفون مع العديد من المزايا الجديدة.

مؤتمر ابل السنوي

وتتراوح قيمة «آبل» حاليًا 2 تريليون دولار، على الرغم، من إنه لن يتم الاعلان عن هواتف الايفون 12 في هذا المؤتمر وتاجيلها.

مؤتمر ابل السنوي

ويمكن مشاهدة المؤتمر السنوي عبر هذا الرابط.

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