شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا سيصبح فيروسًا موسميًا في هذه البلاد تحديدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Frontiers in Public Health أن فيروس كورونا من المحتمل أن يصبح فيروساً موسميًا في البلدان ذات المناخ المعتدل، ولكن فقط عندما يتم الوصول إلى مناعة القطيع وهي عندما تكتسب نسبة كبيرة من الناس مناعة بسبب الإصابة السابقة بالمرض.

وقال العلماء إنه حتى ذلك الوقت، سيستمر انتشار كوفيد 19 عبر المواسم المختلفة، وتسلط هذه الاستنتاجات الضوء على الأهمية المطلقة لتدابير الصحة العامة اللازمة الآن للسيطرة على الفيروس.

وحذر المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور حسن زركت، من الجامعة الأمريكية في بيروت بلبنان، من أن "كوفيد -19 موجود ليبقى وسيستمر في تفشي المرض على مدار العام حتى تتحقق مناعة القطيع.. لذلك، فإن الجمهور بحاجة إلى تعلم كيفية التعايش معه والاستمرار في ممارسة أفضل تدابير الوقاية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة ، والتباعد الجسدي ، ونظافة اليدين وتجنب التجمعات ".

والعديد من فيروسات الجهاز التنفسي تتبع الأنماط الموسمية، خاصة في المناطق المعتدلة على سبيل المثال ، من المعروف أن الأنفلونزا وأنواع عديدة من فيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد تصل إلى ذروتها في الشتاء في المناطق المعتدلة ولكنها تنتشر على مدار العام في المناطق الاستوائية.

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راجع المؤلفون هذه الفيروسات الموسمية، ودرسوا العوامل الفيروسية والعوامل المضيفة التي تتحكم في موسميتها بالإضافة إلى أحدث المعارف حول استقرار وانتقال فيروس كورونا.

يوضح الباحثون أن بقاء الفيروس في الهواء وعلى الأسطح ، وتعرض الناس للعدوى ، والسلوكيات البشرية ، مثل الازدحام في الأماكن المغلقة ، تختلف عبر المواسم بسبب التغيرات في درجة الحرارة والرطوبة وتؤثر هذه العوامل على انتقال فيروسات الجهاز التنفسي في أوقات مختلفة من العام.

ومع ذلك ، بالمقارنة مع فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى مثل الأنفلونزا ، فإن COVID-19 لديه معدل انتقال أعلى ، على الأقل جزئيًا وهذا يعني أنه على عكس الإنفلونزا وفيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، فإن العوامل التي تحكم موسمية الفيروسات لا يمكنها حتى الآن وقف انتشار COVID-19 في أشهر الصيف.

ولكن بمجرد الوصول إلى مناعة القطيع من خلال العدوى الطبيعية والتطعيمات، يجب أن تنخفض معدل الانتقال بشكل كبير، مما يجعل الفيروس أكثر عرضة للعوامل الموسمية.

تم الإبلاغ عن مثل هذه الموسمية لفيروسات كورونا الأخرى، بما في ذلك تلك التي ظهرت مؤخرًا مثل NL63 و HKU1، والتي تتبع نفس نمط الدورة الدموية مثل الإنفلونزا.