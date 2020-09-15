شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا فى شرق المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، من أن جائحة "كورونا" المستجد قللت فاعلية الخدمات الصحية في منطقة شرق المتوسط.

وذكر المنظري - في تصريحات نقلتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الثلاثاء - أن الجائحة جعلت الخدمات الصحية في دول المنطقة، محدودة مؤخرا بسبب انشغال المرافق الصحية بالتصدي لـ"كوفيد-19"، ونتيجة لذلك انخفضت الأولوية الممنوحة للخدمات الصحية الأساسية مثل علاج الأمراض المزمنة والصحة الإنجابية، وخدمات صحة الأسنان وغيرها الكثير.

وقال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية إن زيادة عدد حالات الإصابة بالفيروس في هذه المنطقة مؤخرا، تثير القلق الجدي، مشيرا إلى العراق وتونس والمغرب والإمارات، باعتبارها من الدول التي تشهد زيادة في عدد حالات الإصابة منذ صدور قرارات بتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي الوباء فيها بعد شهور من الإغلاق التام وقصر إجراء الفحوص على من تظهر عليهم أعراض الإصابة فقط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة العالمية" تحذر من زيادة إصابات كورونا فى شرق المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.