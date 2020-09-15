شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أكسفورد ينفذون أول تجربة لعلاج كورونا بـ"كوكتيل الأجسام المضادة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأطباء في المملكة المتحدة لتجربة دواء "مزيج الأجسام المضادة '' التجريبي على المرضى في المستشفى للمصابين بـ Covid-19 .، حيث أعلن فريق جامعة أكسفورد الذي يقف وراء تجربة RECOVERY الرائدة في بريطانيا ، والتي اكتشف أن الستيرويد ديكساميثازون يمكن أن ينقذ حياة المرضى ، أحدث إضافة إلى دراستهم.

وحسب ديلى ميل البريطانية فهو علاج يسمى REGN-COV2 من إنتاج شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية Regeneron وسيكون أول علاج مخصص لـ Covid-19 يدخل في تجربة رئيسية.

يتم تصنيع REGN-COV2 باستخدام الأجسام المضادة - وهي مواد مقاومة للأمراض ينتجها الجهاز المناعي بشكل طبيعي - توجد في الفئران المعدلة وراثيًا وفي مرضى Covid-19 الفعليين الذين تعافوا من المرض، يأمل العلماء أن يمنح العلاج للأشخاص نفس القدرة على درء المرض مثل الناجين.

سيتم إعطاء 2000 شخص على الأقل في ما يصل إلى 176 مستشفى في المملكة المتحدة العلاج كجزء من التجربة ، والتي ستقارن تعافيهم بالأشخاص الذين يتلقون نفس الرعاية ولكن بدون الدواء، يوجد حاليًا حوالي 900 شخص في المستشفيات في إنجلترا مصابين بـ Covid-19 ، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

لا توجد أدوية قادرة حاليًا على علاج كوفيد -19 ، على الرغم من أن المنشطات ديكساميثازون وهيدروكورتيزون قد ثبت أنها قادرة على تقليل خطر الوفاة بين أكثر المرضى خطورة.

Advertisements

تختبر شركة Regeneron التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها (المقر الرئيسي في نيويورك) بالفعل علاجها على المرضى في أمريكا، وقال البروفيسور بيتر هوربي من جامعة أكسفورد: `` لقد اكتشفنا بالفعل أن أحد العلاجات ، وهو الديكساميثازون ، يفيد مرضى كوفيد -19، لكن معدل الوفيات لا يزال مرتفعًا للغاية ، لذا يجب أن نستمر في البحث عن الآخرين.

تم تصميم تجربة RECOVERY خصيصًا بحيث يمكن اختبارها سريعًا عند توفر الأدوية التجريبية الواعدة مثل REGN-COV2. ، نحن نتطلع إلى معرفة ما إذا كان REGN-COV2 آمنًا وفعالًا في سياق تجربة سريرية عشوائية واسعة النطاق، هذه هي الطريقة الوحيدة للتأكد مما إذا كانت تعمل كعلاج لـ Covid-19.

هناك أدوية أخرى حتى الآن تستخدم بالفعل في حالات أخرى ، بما في ذلك الستيرويد ديكساميثازون - وهو أكبر نجاح للتجربة حتى الآن.

الديكساميثازون عبارة عن ستيرويد رخيص تم استخدامه لعقود من الزمن ، لكن استخدامه التجريبي على مرضى فيروس كورونا وجد أنه يمكن أن يقلل خطر الوفاة بمقدار الثلث لمن يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي في العناية المركزة.

قال البروفيسور هوربي عندما تم الكشف عن النتائج أن علاج ثمانية أشخاص بالعقار يمكن أن ينقذ حياة شخص واحد ويكلف 40 جنيهًا إسترلينيًا فقط.