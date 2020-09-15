شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة ليفربول تقود دراسة دولية لتعزيز فهم عدوى فيروس كورونا الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقود جامعة ليفربول مشروعًا دوليًا رئيسيًا جديدًا لتحسين فهمنا لعدوى فيروس كورونا الحادة لدى البشر. وسيقوم الباحثون بتسلسل وتحليل العينات من البشر والحيوانات لإنشاء ملفات تعريف لمختلف فيروسات كورونا ، بما في ذلك CoV-2، الذي يسبب COVID-19، وستساعد النتائج في تطوير علاجات ولقاحات جديدة لمعالجة عدوى فيروس كورونا.

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) مبلغ 5،402،198 دولارًا (4،155،536 جنيهًا إسترلينيًا) لدعم المشروع الأولي لمدة ثلاث سنوات ، وستجمع معًا متعاونين من جامعة ليفربول ، والصحة العامة في إنجلترا ، وجامعة بريستول وجامعة أكسفورد في المملكة المتحدة.



بحث

و ظهر فيروس -CoV-2 في عام 2019 ووباء COVID-19 المرتبط به ، وتفشي فيروس SARS-CoV و MERS-CoV ، التهديد الكبير الذي تشكله فيروسات كورونا، ونظرًا لعدم وجود علاجات أو لقاحات مرخصة حاليًا لمنع أو علاج العدوى من هذه الفيروسات أو الفيروسات التاجية المحددة بشكل عام ، هناك حاجة ملحة لدعم تطوير وتقييم الإجراءات الطبية المضادة ذات الصلة.

بناءً على خبرتهم في فيروسات كورونا وغيرها من تهديدات الفيروسات شديدة العدوى ، سيستخدم الفريق البحثى تقنيات نسخ بروتينية ومناعية وحاسوبية متقدمة، لتحليل العينات السريرية من الأشخاص وأنظمة النماذج المصابة بفيروس كورونا التي يمكن أن تسبب مرضًا شديدًا لدى البشر.

ستفحص الدراسة أيضًا التقنيات المطورة حديثًا مثل الأعضاء على الرقائق للتوصيف السريع لفيروسات كورونا، والأمراض الجديدة والإجراءات الطبية المضادة.

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يقود المشروع البروفيسور جوليان هيسكوكس في جامعة ليفربول ، الذي قال: "إن تطوير عقاقير مرخصة لعلاج عدوى فيروس كورونا الشديدة ، وخاصة السارس- CoV-2 ، يمثل أولوية كبيرة للمجتمع الدولي. هناك وقت - حاجة حساسة لتقييم فعالية تدخلات COVID-19 الجديدة ، ومواجهة التحدي المستمر لـ MERS والاستعداد لأوبئة فيروس كورونا المستقبلية المحتملة.فريقنا الدولي هو مزيج رائع من أخصائيي الفيروسات التاجية وعلماء المناعة وعلماء الأطباء وخبراء الطب الترجمي.

"ستضيف البيانات التي تم الحصول عليها من خلال هذه الدراسة قيمة فريدة وهامة للمساعدة في تطوير وتقييم الإجراءات الطبية المضادة. والأهم من ذلك ، سيتم تحقيق ذلك دون الحاجة إلى دراسات حيوانية إضافية."

يتم تمويل هذا المشروع من خلال برنامج أبحاث العلوم التنظيمية الخارجية FDA MCMi ، ويتم دعمه من خلال شراكة مع مكتب موارد أبحاث الدفاع الحيوي ، والبحوث التحويلية ، قسم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية ، المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية (NIAID) ، الوطنية معاهد الصحة (NIH).