شكرا لقرائتكم خبر عن كيف "يختطف" فيروس كورونا خلايا الدماغ؟ علماء يوضحون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يعمل العلماء في الولايات المتحدة على دراسة أدمغة ضحايا Covid-19 المتوفين، واكتشفوا أدلة على أن الفيروس يمكنه اختطاف الخلايا العصبية في الدماغ لتكرار نفسه - وقد يتسبب في السكتات الدماغية والالتهابات نتيجة لذلك. وقد يكون فيروس كورونا قادرًا على اختطاف خلايا المخ ، وفقًا لبحث جديد أجراه العلماء حسب جريدة "dailystar" البريطانية.

يزعم الباحثون في جامعة ييل أن لديهم أدلة تشير إلى أن فيروس -CoV-2 ، الذي يسبب Covid-19 ، يمكن أن يصيب خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية بشكل مباشر.



كورونا يسيطر على الدماغ

كان العلماء يخشون في السابق من أن الفيروس يمكن أن يكون سببًا لأشكال مختلفة من تلف الدماغ بين المرضى - بما في ذلك التهاب الدماغ وأمراض مثل اعتلال الدماغ مع أعراض تشمل الارتباك وضباب الدماغ والهذيان.

وحتى الآن ، هناك القليل من الأدلة على أن الفيروس يمكن أن يكون مسئولاً بشكل مباشر عن مثل هذه الحالات الدماغية ، لكن العلماء الآن يقولون إنهم اكتشفوا دليلًا على وجود صلة.

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وقال أكيكو إيواساكي ، اختصاصي المناعة في جامعة ييل ، لـ Live Science: "نحن نبحث بنشاط في المزيد من أنسجة المرضى حتى نتمكن من معرفة مدى تكرار حدوث مثل هذه الالتهابات الدماغية، وما الأعراض المرتبطة بالعدوى في أي مناطق من الدماغ."

ومضى التقرير ليوضح أن العلماء لم يحددوا بعد بالضبط كيف يدخل الفيروس إلى الدماغ وما إذا كان يمكن أن يكون هناك دفاع فعال ضده، حيث قام العلماء في الولايات المتحدة بتشريح أدمغة المرضى الذين ماتوا بسبب Covid-19 لمواصلة أبحاثهم - في حين تم أيضًا جمع الأدلة المرجعية من الأنسجة المسترجعة من الاختبارات على الفئران.

بالنظر إلى خلايا الدماغ المصابة تحت المجهر ، تمكن العلماء من مشاهدة جزيئات الفيروس التاجي "تتبرعم" مع الخلايا العصبية - واستخدامها لتكرار نفسها.

اكتشف العلماء بعد ذلك أن هذه الخلايا المصابة قد تسبب "تغيرات أيضية" في الخلايا العصبية الأخرى القريبة التي لم تُصاب بالعدوى ، والتي تموت بعد ذلك، وذلك أثناء تشريحهم أدمغة ضحايا Covid-19 المتوفين، بعد أن وجدوا أن الفيروس كان موجودًا وقد أصاب بعض الخلايا العصبية في الدماغ.