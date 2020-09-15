اطمن على نفسك.. أمراض عديدة يكشفها هذا التحليل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحليل CO2 content هو اختبار يقيس إجمالي ثاني أكسيد الكربون في الدم، وقد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس مع الشعور بالارتباك، وهذا الاختبار يكشف إصابتك بأي مرض في الرئة أو الكبد أو جهازك الهضمي، من خلال " اطمن على نفسك" نتعرف على أمراض عديدة يكشفها هذا التحليل، وفقا لموقع جامعة روشيستر الأمريكية.

وهذا الاختبار له أسماء أخرى منها محتوى ثاني أكسيد الكربون، فحص دم ثاني أكسيد الكربون، فحص البيكربونات في الدم.

ما هو اختبار CO2 content؟

يقيس هذا الاختبار كمية ثاني أكسيد الكربون في الدم في الأوردة.

عندما تحرق الطعام من أجل الطاقة، فإن جسمك يصنع ثاني أكسيد الكربون كمخلفات على شكل غاز ينقل دمك هذا الغاز إلى رئتيك أنت تزفر ثاني أكسيد الكربون وتتنفس الأكسجين آلاف المرات في اليوم وعادة لا يسبب ثاني أكسيد الكربون في الدم أي مشاكل.

ولكن إذا كان لديك الكثير أو القليل جدًا منه ، فقد يكون لديك مرض أو حالة صحية طارئة معظم ثاني أكسيد الكربون في جسمك يكون على شكل بيكربونات تستخدم البيكربونات للحفاظ على توازن درجة حموضة الدم .

يقيس الاختبار جميع أنواع ثاني أكسيد الكربون في الدم: البيكربونات وحمض الكربونيك وثاني أكسيد الكربون المذاب لهذا السبب ، فإنه يعطي فقط تقديرًا لكمية البيكربونات.

لماذا أحتاج لتحليل CO2 content ؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تواجه صعوبة في التنفس، خاصة إذا كنت تشعر بالارتباك.

قد تحتاج أيضًا إلى هذا الاختبار إذا كان الطبيب يعتقد أن لديك مرضًا في الرئة أو الكبد أو الجهاز الهضمي هذا لأن جسمك يستخدم ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على توازن الحموضة والإلكتروليتات وترتبط هذه الأمراض بالتغيرات في مستويات البيكربونات في الدم.

يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار إذا كان طبيبك يريد التحقق من تقدم مرض مرتبط بمستويات بيكربونات الدم. قد يكون هذا مرض كوشينج أو مرض الكلى يمكنك أيضًا إجراء هذا الاختبار للنظر في أي آثار جانبية للأدوية مثل الميتفورمين التي قد تسبب الحماض.

نتائج تحليل CO2 content

قد تختلف نتائج الاختبار حسب عمرك وجنسك وتاريخك الصحي والطريقة المستخدمة للاختبار وأشياء أخرى قد لا تعني نتائج الاختبار أن لديك مشكل.

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تتراوح القيم الطبيعية عند البالغين من 22 إلى 29 مليمول/ لتر أو 22 إلى 29 ملي مكافئ / لتر.

قد تعني المستويات المرتفعة من ثاني أكسيد الكربون أن لديك:

مرض القلاء الاستقلابي، أو وجود الكثير من البيكربونات في الدم.مرض كوشينج.

- مشكلة في الغدة الكظرية

-فشل كلوي

قد تعني المستويات المنخفضة من ثاني أكسيد الكربون أن لديك:

-الحماض الاستقلابي ، أو أن دمك حمضي للغاية

-مرض أديسون ، مشكلة الغدة الكظرية

-الحماض الكيتوني هذا هو أحد مضاعفات مرض السكري من النوع 1 والنوع 2.

-الحماض اللبني

كيف يتم هذا الاختبار؟

يتم الاختبار بعينة من الدم. تُستخدم إبرة لسحب الدم من وريد في ذراعك أو يدك.

هناك اختبار آخر مختلف تمامًا يتم فيه قياس ثاني أكسيد الكربون في الدم من الشريان يسمى هذا الاختبار غازات الدم الشرياني (ABG).