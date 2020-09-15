أسباب رفة العين.. و7 نصائح للتخلص منها

رفة العين هي عبارة عن تشنجات متكررة لا إرادية غير مؤلمة تصيب عضلات العين، وعادة تكون في الجفن العلوي.

وقد تختلف حدة هذه التشنجات بين الخفيفة والقوية، لذلك من الهام أن نتعرف على أسباب رفة العين، بالإضافة إلى مجموعة من النصائح للتخلص منها.

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أسباب رفة العين:

النظر إلى الضوء الشديد لفترات طويلة.

الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين.

الإرهاق.

التدخين.

التعرض إلى تلوث الهواء.

تناول المشروبات الكحولية.

التهيج في العين.

قلة النوم.

سوء التغذية ونقص بعض العناصر الضرورية بالجسم.

قد تكون رفة العين من الآثار الجانبية لتناول بعض أنواع الأدوية.

أسباب رفة العين المتكررة:

الإصابة بالتهابات الجفن.

التهاب الملتحمة.

الإصابة بجفاف العين.

الإصابة بحساسية العين.

التعرض إلى المهيجات البيئية المختلفة التي تؤثر على العين ومنها الرياح.

الحساسية المفرطة للضوء.

التعرض إلى الضغط العصبي الشديد.

مضاعفات رفة العين:

من الأسباب النادرة لرفة العين كما ذكر موقع health line هي اضطرابات الدماغ أو الأعصاب، والتي تجعل من رفة العين حالة خطرة، والتي من الممكن أن تكون ناتجة عن مضاعفات صحية ومنها:

الإصابة بالشلل النصفي في الوجه.

حدوث خلل التوتر العضلي والذي يكون بسبب التشنجات العضلية غير المتوقعة.

تشنجات الرقبة والتواء الرأس.

قد تكون رفة العين دليل على الإصابة بداء باركنسون (الشلل الرعاش) أو متلازمة توريت.





نصائح للتخلص من رفة العين: