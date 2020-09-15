متلازمة اليد والقدم والفم.. مرض فيروسي يهدد قلب الأطفال

يشيع إصابة الأطفال في فصلي الصيف والخريف بمرض فيروسي معد يسبب قروحا حول الفم واليدين والقدمين، ومشكلته الحقيقية تشابه أعراضه مع عدد من الأمراض الأخرى، ما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ للحالة وبالتالي تناول أدوية لا تفي بالغرض.



الدكتور يوسف سعد، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في مصر، قال إن متلازمة اليد والقدم والفم (coxsackievirus) تصيب الأطفال خاصة الأقل من عامين، وقد تسبب مضاعفات حال التأخر في التشخيص أو التشخيص الخاطئ، أبرزها تضخم في عضلة القلب أو الإصابة بالحمى الشوكية.

خطورة المرض





أوضح الطبيب المتخصص لـ"الخليج 365" أن تشخيص هذا المرض سريعا مهم لتفادي المضاعفات، مضيفا: "تشخيصه في البداية صعب لتداخله مع أمراض فيروسية كثيرة يصاحبها طفح جلدي، منها نزلات البرد ومرض هربس (شوك الورد)، فضلا عن الحمى القرمزية، وهي التهاب بكتيري يصاحبه طفح وأعراض المتلازمة الأخرى".

وتابع: "التشخيص السريع يجعلنا نتفادى تطور الحالة في أيام معدودة والإصابة بتضخم في عضلة القلب، الذي لا يظهر إلا بإجراء موجات فوق صوتية على القلب"، مشيرا إلى أن أهم ما يميز تشخيص المتلازمة وجود طفح وردي حول الفم واليدين والقدمين.

الطبيب المختص تحدث أيضا عن طبيعة المرض، قائلا إن المتلازمة عبارة عن مرض فيروسي يصاحبها طفح جلدي وردي وارتفاع بسيط في درجات الحرارة قد يقترن برشح أو سعال، وتظهر التقرحات غالبا في اليوم الثاني أو الثالث للإصابة وتنتشر بشكل أكبر حول الفم أو في اليدين والقدمين.

وأشار سعد إلى إمكانية التعافي من المرض دون تناول أدوية، قائلا: "هذه المتلازمة تحدث نتيجة الإصابة بفيروس ينتقل عن طريق الرذاذ والتلامس والتقارب بشكل عام، وتسمى بالمرض الذي يُشفى تلقائيا خلال أيام دون الحصول على أي عقارات سوى خافض للحرارة (باراسيتامول)".

للوقاية من الإصابة بالمرض، شدد الطبيب المختص على ضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي ومنع الاحتكاك أو التقارب الجسدي بين الأطفال، فضلا عن الاهتمام بالنظافة وتناول الطعام الصحي المتوازن الغني بالفيتامينات والمعادن سواء خضراوات أو الفواكه.

وقال إن الفيروس المسبب للمتلازمة لا يوجد لقاح أو تطعيم ضده، مشددا على ضرورة الالتزام بالتطعيمات الإجبارية الأخرى للأطفال، خاصة تطعيم الإنفلونزا الموسمية الذي أصبح إجباريا في معظم دول العالم، وصنفته منظمة الصحة العالمية بـ"التطعيم الإجباري" لجميع الأطفال بداية من عمر 6 أشهر.

أسباب شائعة





في العادة تكون أعراض الإصابة بمرض اليد والقدم والفم بسيطة وتستمر لأيام قليلة ونادرا ما تسوء الحالة الصحية، ومن أهم أسباب المتلازمة الإصابة بفيروس كوكساكي A16، عن طريق الفم هو المصدر الرئيسي لانتقاله.

ووفقا لموقع "مايو كلينك" Mayo Clinic، فإن فيروس كوكساكي ينتمي إلى مجموعة من الفيروسات يُطلق عليها الفيروسات المعوية غير السنجابية، موضحا أن هناك أنواعا أخرى من الفيروسات المعوية التي قد تتسبب في بعض الأحيان في مرض اليد والقدم والفم.

ومن أهم أسباب التقاط العدوى الاختلاط بشخص مصاب والتعامل مع:

- الإفرازات الأنفية والحلقية

- اللعاب

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- السوائل المُفرزة من البثور

- البراز

- الرزاز الذي ينتشر خارجًا من الجهاز التنفسي إلى الهواء بعد الكحة أو العطاس

وهذا المرض شائعا في أماكن رعاية الأطفال، ويمكن تجنبه بغسل اليدين بشكل متكرر وتجنب الاقتراب من المصابين بالمتلازمة، مع العلم أن الطفل المصاب يكون ناقلا للعدوى ليس خلال الأسبوع الأول للمرض فقط، إذ إن الفيروس يظل حبيس الجسد لأسابيع بعد اختفاء العلامات والأعراض.

مضاعفات ومخاطر





ذكر موقع "ويب طيب" أن من مخاطر المتلازمة الإصابة بالجفاف، إذ إن المرض يتسبب في تشكل تقرحات داخل الفم والحلق، ما يجعل البلع صعبا ومؤلما ويدفع الطفل للامتناع عن الأكل والشرب.

ونصح الخبراء بضرورة منح الطفل المصاب كمية كافية من السوائل، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة لأن الجفاف يكون أسرع في هذه الحالة، وحال رفض الصغير يمكن تعويضه بإعطاء السوائل بواسطة التسريب في الوريد (Intravenous Infusion).

من مضاعفات فيروس الكوكساكي (coxsackievirus) النادرة والخطيرة إصابة أجهزة الجسم بالتهابات خاصة الدماغ، منها:

- التهاب السحايا الفيروسي (viral meningitis)، وهي عدوى نادرة تسبب التهابا في سحايا الدماغ (Meninges‏) والسائل الدماغي النخاعي (Cerebrospinal fluid) المحيط بالدماغ وبالنخاع الشوكي.

- التهاب الدماغ (Encephalitis)، وهي عملية تلوثية تصيب الدماغ نفسه، وهذه الحالة تعرض المريض لخطر الموت.

الوقاية





- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون، خاصة بعد استخدام الحمام أو تغيير الحفاض وقبل إعداد الطعام وتناوله.

- تعقيم الأماكن العامة وتنظيف الأسطح والأبواب والمقابض والألعاب وأي مكان قد يعيش الفيروس على سطحه باستخدام الماء والصابون المنظف.

- تعليم الأطفال قواعد النظافة الجيدة والتأكيد على ضرورة الاهتمام بالنظافة الشخصية.

- عزل الأطفال المصابين، نظرا لشدة عدوى المتلازمة وصعوبة السيطرة على الأطفال ومنعهم من الاقتراب من زملائهم أو مشاركة أشيائهم مع القرناء.