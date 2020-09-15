الإمارات: 654 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا

الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 05:22 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الإمارات، الثلاثاء، عن إجراء 86,879 فحصا جديدا خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وقالت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إن الفحوصات الجديدة ساهمت في الكشف عن 674 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وأكدت أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 80,940 حالة.
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 401 حالة.
وأعلنت الوزارة الإماراتية عن شفاء 654 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 70,635 حالة.
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