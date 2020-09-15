خبر سيئ لمنتظري لقاح كورونا.. الإنتاج لا يكفي حتى هذا التاريخ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أكبر شركة لقاحات في العالم "سيروم إنستيتوت أوف إنديا" أنه لن يكون هناك جرعات من لقاح كورونا تكفي كل الأشخاص في العالم حتى عام 2024، محذرة من أن الشركات لا تزيد طاقتها الإنتاجية بالسرعة الكافية.



وقال أدار بوناوالا، الرئيس التنفيذي لـ"سيروم إنستيتوت أوف إنديا"، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن شركات الأدوية لم تسرع من قدرتها الإنتاجية بسرعة تكفي لإعطاء اللقاح لجميع شعوب العالم خلال فترة قصيرة.

وأضاف بوناوالا، الذي يعتقد أن لقاح كوفيد-19 سيتم إعطاؤه على جرعتين، أن العملية ربما تستغرق 4 أو 5 سنوات حتى يتمكن كل من على سطح الكوكب من الحصول على اللقاح.

وتشارك الشركة الهندية 5 شركات أدوية دولية تشمل أسترازينيكا ونوفافاكس في جهود تطوير لقاح كورونا والتزموا بإنتاج مليار جرعة نصفها يذهب إلى الهند. وربما تتعاون الشركة أيضا مع معهد أبحاث جمالية الروسي لتصنيع لقاح سبوتنيك.





وأوضح بوناوالا أن الالتزام بعيد كل البعد عن قدرة منتجي اللقاحات الآخرين، فضلا عن المخاوف المتزايدة بسبب الطلبات الكبيرة المسبقة من الولايات المتحدة وأوروبا، ما يمكن أن يجعل الدول النامية في آخر الصف للحصول على اللقاح.

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وتعتبر "سيروم إنستيتوت أوف إنديا" أكبر شركة مصنعة للقاحات في العالم من حيث المعدل إذ تنتج مليار ونصف المليار جرعة من اللقاحات سنويا لاستخدامها في أكثر من 170 دولة للوقاية من العديد من الأمراض المعدية مثل شلل الأطفال والحصبة والأنفلونزا.

ويشمل جزء من اتفاقها مع شركة أسترازينيكا ستهدف الشركة الهندية إلى إنتاج جرعات لقاح بتكلفة حوالي 3 دولارات لـ68 دولة و92 دولة بموجب اتفاقها مع شركة نوفافاكس.

وكانت قد توقعت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، في مايو الماضي أن الأمر سيستغرق من 4 إلى 5 سنوات قبل أن يصبح الوباء تحت السيطرة وأن اللقاح هو الطريقة الأفضل حتى الآن للقضاء عليه. لكن هناك عوامل مهمة أخرى مثل تدابير الاحتواء والطفرات الفيروسية التي يمكن أن تجعل اللقاح غير فعال.



من جانبه يعتقد بيتر هيل، المدير التنفيذي لمؤسسة أبحاث اللقاحات في الولايات المتحدة، أن وجود لقاحين أو أكثر يحميان بنسبة 75٪ على الأقل من العدوى، يمكن تطعيم 3 أرباع سكان العالم بحلول منتصف عام 2023 وهو ما ينبغي أن يكون كافيا لكبح انتشار الفيروس ووقف الوباء.

ولرفع الكفاءة وتحقيق هدف إنتاج مليار جرعة، قال بوناوالا إنه يجري محادثات مع مستثمرين مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية وشركة أبوظبي القابضة للاستثمار ADQ و شركة الأسهم الأمريكية الخاصة TPG لجمع 600 مليون دولار.