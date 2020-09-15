الرئيس الأمريكي يعقد جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الإماراتي قبيل توقيع معاهدة السلام المزيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة
الخليج 365الثلاثاء 2020/9/15 07:23 م بتوقيت أبوظبي
عقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء جلسة مباحثات مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، قبيل توقيع معاهدة السلام.
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