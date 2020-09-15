وصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني إلى ⁧‫البيت الأبيض المزيد

بدأ وصول الوفود المشاركة في التوقيع على اتفاقي السلام الإماراتي الإسرائيلي البحريني إلى البيت الأبيض لحضور مراسم التوقيع.

وكان البيت الأبيض وجه دعوات باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكثر من 1000 شخصية أمريكية ودولية وعربية للمشاركة في حفل توقيع اتفاق السلام بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل وإعلان السلام بين إسرائيل ومملكة البحرين.



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ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض قبيل مراسم التوقيع.

ويعتبر حفل السلام الأول بين إسرائيل ودول عربية منذ أكثر من 26 عاما حينما تم التوقيع على اتفاق أوسلو بالبيت الأبيض في ذات هذا الشهر من عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل.



وسيمثل الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حفل التوقيع وزيرا خارجيتهما الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعبد اللطيف بن راشد الزياني على التوالي، فيما يمثل إسرائيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.