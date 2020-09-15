سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 15 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه المصري على نحو طفيف، في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، لدى غالبية البنوك، وبلغ متوسط السعر 15.70 جنيه للشراء مقابل 15.80 جنيه للبيع وفقا لشاشة البنك المركزي.



سجل الدولار 4 مستويات مختلفة في السوق الرسمية وجاء الفرق بين أعلى سعر وأقل سعر بنحو 3 قروش، وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء و15.81 للبيع على الدولار في 8 بنوك، بينما سجل 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع في 7 بنوك.

ويتلقى سعر الجنيه المصري أمام العملة الخضراء دعما وسط نمو تحويلات العاملين في الخارج وعائدات السياحة، وفقا لخبراء اقتصاديين.

كما دعم استقرار العملة المحلية، بيانات مطمئنة عن احتياطيات النقد الأجنبي لدى مصر التي ارتفعت في أغسطس/آب الماضي للشهر الثالث على التوالي، بنحو 50 مليون دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى مصر إلى نحو 40.1 مليار دولار بنهاية 2021/2020، ثم إلى 51 مليار دولار بحلول 2025/2024.

والثلاثاء الماضي، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده ستحصل على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر كانون الأول المقبل ويونيو حزيران 2021 على التوالي.

وطلبت مصر في مايو/ أيار الماضي قرضا طارئا من صندوق النقد بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار وافق عليه الصندوق في يونيو/ حزيران المنصرم.

وجاء طلب التمويل بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا وتوقف السياحة حينها ونزوح كبير لرؤوس الأموال.

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وقال صندوق النقد الدولي في يونيو/ حزيران الماضي إن القرض سيساعد مصر على مواصلة "الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة ودفع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية الهامة قدما".

أعلى سعر

وسجل أعلى سعر للعملة الخضراء مقابل الجنيه عند 15.73 جنيه للشراء، مقابل 15.83 جنيه للبيع في بنوك: عودة، والأهلي الكويتي، وقناة السويس.

أقل سعر

وجاء أقل سعر للدولار لدى البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في مصر، مسجلا 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وتكرر السعر في بنوك: العربي الأفريقي الدولي، ومصر إيران للتنمية (ميد بنك)، والشركة المصرفية العربية الدولية.

السعر المهيمن

وهيمن سعر 15.71 جنيه للشراء مقابل 15.81 جنيه للبيع على أغلب تعاملات البنوك من بينها، الإسكندرية، والتعمير والإسكان، والأهلي اليوناني، والبركة، والمصرف العربي الدولي، وبلوم مصر، والكويت الوطني، والمصرف المتحد.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية، في التعاملات المبكرة عند 15.72 جنيه للشراء مقابل 15.82 جنيه للبيع، وهو السعر ذاته في بنوك: مصر، وكريدي أجريكول، وأبوظبي الإسلامي، والمشرق، والتنمية الصناعية، والمصري لتنمية الصادرات،

ارتفاع سعر اليورو والإسترليني

وبلغ سعر اليورو 18.64جنيه للشراء و18.82 جنيه للبيع، كما سجل الجنيه الإسترليني 20.14 جنيه للشراء و20.37 جنيه للبيع، وجاء متوسط الزيادة في الأسعار بنحو 10 قروش مقارنة بسعر الأمس، وفقا شاشة البنك الأهلي المصري.

سعر الريال والدرهم والدينار

ووفقا لتعاملات البنك الأهلي، سجل سعر الريال السعودي 4.10 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي عند 49 جنيها للشراء، و51.75 جنيه للبيع، لدى البنك الأهلي.