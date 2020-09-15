شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تحارب المعلومات الكاذبة حول تغير المناخ من خلال مركز معلومات جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة فيسبوك مساء أمس أنها ستطلق مركز معلومات جديدًا لتزويد مستخدميها «بمعلومات علمية» حول تغير المناخ. ووفقا لـ«CNBC» قالت إن رابطً المركز سيظهر عندما يبحث الأشخاص عن معلومات تتعلق بتغير المناخ على فيسبوك، أو عندما يرى الأشخاص منشورات معينة تتعلق بالموضوع.

يأتي مركز تغير المناخ بعد أن تعاملت فيسبوك مع سلسلة من المعلومات المضللة عبر خدماتها فيما يتعلق بأسباب حرائق الغابات المستعرة في جميع أنحاء غرب الولايات المتحدة. وتم مشاركة مقال واحد يحتوي على معلومات خاطئة تلقي باللوم في حرائق الغابات على أنتيفا «Antifa» وتم مشاركته أكثر من 63000 مرة على فيس بوك، وفقًا للجارديان.

وبحسب «CNBC» قالت الشركة في منشور بالمدونة إن الميزة الجديدة تسمى مركز معلومات علوم المناخ، وستزود مستخدمي فيسبوك بحقائق وأرقام وبيانات من مصادر واقعية. وتشمل هذه المصادر الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ومكتب الأرصاد الجوية.

بالإضافة إلى مركز المعلومات ذكرت «CNBC»: ان فيسبوك قال إنه سيواصل الحد من توزيع المنشورات التي تحتوي على معلومات كاذبة في ميزة «آخر الأخبار» الخاصة به، وسوف يصنف تلك المنشورات على أنها كاذبة. لكن فيسبوك لم يقل إنه سيزيل تلك المنشورات. لم تذكر أيضًا ما إذا كانت ستزيل أو تسمي المنشورات داخل مجموعات فيسبوك الخاصة التي تحتوي على معلومات خاطئة حول تغير المناخ. وقالت إن مركز معلومات علوم المناخ في فيسبوك سيطرح على المستخدمين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا عند الإطلاق، وسيظهر في المزيد من الأسواق «قريبًا».