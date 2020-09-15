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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. «تيك توك»: لن نعطيكم أموالًا حتى لو تخطت فيديوهاتكم ملايين المشاهدات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتشر خلال الفترة الماضية مزاعم تفيد بوجود أرباح جناها عدد من الفنانين وبعض مشاهير منصة الفيديوهات القصيرة «تيك توك» من خلال تحقيقها الملايين من المشاهدات.
وقال هاني كامل، مدير محتوى «تيك توك» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المحتوى المقدم على المنصة مجاني ولا يقوم التطبيق بدفع أي مبالغ مالية تجاه ذلك، مشيرًا إلى أن أي أحاديث حول أرباح تتحقق غير صحيحة.
وأضاف «كامل»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «التطبيق لا يدفع أي أموال لمشتركيه نهائيًا مهما بلغ عدد المشاهدات، ولكن هناك معلنين يختارون عددًا من المشتركين للإعلان عليهم أو مشاركتهم في حملاتهم الإعلانية، وهذا هو السبيل الوحيد لتحقيقهم أرباح».
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