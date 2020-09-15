بماذا يوصي الأطباء لتغذية طفلك ذي الستة أشهر؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - تعتمد تغذية الطفل منذ ولادته على شرب الحليب ليستمد منه حاجاته الغذائية، إلا أنّه عند بلوغه ستة أشهر، يتوقف الحليب وحده عن تزويده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها، ويتطلب إدخال الطعام بشكل تدريجي لكي يكمل حاجاته من المعادن والفيتامينات ويجعله ينمو بصورة سليمة.

د. أحمد عبدالعال



توصي الجمعية الأمريكية لطب الأطفال بتأخير إطعام طفلك المواد الصلبة حتى عمر 6 أشهر. كما يكشف لنا الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال في مستشفى برجيل، وتنصح بالبدء بهذه الأطعمة:

الحبوب

قدمي له الأرز المهروس

تدرجي في تقديم الحبوب الغنية بالحديد لطفلك مثل الأرز أو الشوفان.

امزجي ملعقة صغيرة لنوع واحد من حبوب مع أربع ملاعق صغيرة من الماء، وحينما يعتاد طفلك على تناولها استبدلي الماء بحليب الثدي.

تجنبي تقديم الحبوب لطفلك في زجاجة الرضاعة، ساعدي طفلك على الجلوس في وضع مستقيم وأطعميه الحبوب بملعقة صغيرة مرة واحدة أو مرتين يوميًا.

الخضروات والفواكه المهروسة

قدمي له الخضراوات المهروسة

ابدئي بإدخال الخضروات والفواكه المهروسة إلى غذاء طفلك تدريجيًا.

تقدم الأطعمة المكونة من عنصر واحد دون إضافات أخرى كالسكر أو الملح، ثم انتظري مرور ثلاثة إلى أربعة أيام قبل تقديم نوع جديد له. هذه الطريقة تساعد في معرفة إن كانت هذه الأطعمة تسبب الحساسية، تظهر على شكل إسهال، غثيان، بقع على الجلد وأحياناً تكون خطيرة.

امزجي الأطعمة الصلبة

قدمي الأطعمة الصلبة المسلوقة

بعد تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة الصلبة المعدة من عنصر واحد إلى طفلك، يمكنك البدء بمزج الأطعمة الصلبة معًا.

يمكنك إعطاء طفلك أطعمة لينة سريعة الذوبان وذات أحجام صغيرة جداً، كالجزر المطبوخ، البطاطا المسلوقة.

وعند رفض الطفل تناول نوع معين من الطعام، يمكن إعادة التجربة معه بعد فترة وليس الضغط عليه، حيث أظهرت إحدى الدراسات أن الأطفال الذين لا يتناولون الكثير من الفواكه والخضار في فترة 6 إلى 12 شهراً، ربما لن يأكلوا الكثير منها عند بلوغهم.

ما هي الأطعمة التي عليك تجنبها؟

هناك عدد قليل من الأطعمة التي يجب ألا تعطيها لطفلك في هذا العمر:

يجب الابتعاد عن العسل

تجنبي تقديم العسل

لأنه يحتوي على بكتيريا تسبب مشكلة في الجهاز العصبي، والحليب البقري وبياض البيض؛ لأنه يحتوي على بروتين يمكن أن يسبب الحساسية له.

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الأطعمة المسببة للاختناق

الفشار يسبب الاختناق

ابتعدي عن الأطعمة الدسمة وكبيرة الحجم مثل الفشار.

السبانخ

لا تقدمي له السبانخ

• تجنبي تقديم السبانخ والبنجر والفاصوليا الخضراء؛ لأنه قد يحتوي على مستويات عالية من مركبات النتريت الضارة من التربة.

الأسماك

السمك مرة واحدة في الشهر

تجنب إعطاء طفلك الأسماك التي تحتوي على كميات كبيرة من الزئبق أكثر من مرة في الشهر مثل سمك التونة. يمكن إعطاؤه سمك السالمون.

العصائر

تجنبي العصائر



من الأفضل تجنب إعطاء طفلك العصائر حتى ولو كانت طبيعية، فقد تسبب مشاكل بالوزن وعسر الهضم، وكذلك في تسوس الأسنان في وقت لاحق؛ لأنها تحتوي على الكثير من السكر.حيثلا يفضل وضع الملح والسكر أبداً في الطعام.

البرنامج اليومي المُوصى به طبياً لينمو طفلك بشكل سليم

البرنامج اليومي



هذا الجدول قد يساعدك في تنظيم فترات غذاء طفلك ذي ستة الأشهر، الذي قد يحتاج من ست إلى ثماني وجبات يومياً:

7:30 صباحاً: إنه موعد رضعة من حليب الثدي أو الصناعي.

8:00 صباحاً: قدمي له دقيق الشوفان أو حبوب الأرز وامزجيها مع حليب الثدي.

10:30 صباحاً: قدمي لطفلك زجاجة من الحليب.

12:00 ظهراً: قدمي له طبقاً من الخضار أو الفواكه المهروسة.

1:30 ظهراً: رضعة من حليب الثدي أو الصناعي.

4:30 مساءً: رضعة من حليب الثدي أو الصناعي.

6:00 مساءً: قدمي له طبقاً من الخضار أو الفاكهة.

7:30 مساءً: ودعي يوم طفلك بزجاجة من الحليب لينام بعمق حتى صباح اليوم التالي.