أسرع طريقة لخفض حرارة الحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً -

جدول المحتوى

1-طرق سريعة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

2-أعراض ارتفاع درجة حرارة الحامل

3-أسباب ارتفاع الحرارة خلال الحمل

4-تحليل لأسباب ارتفاع درجة الحرارة

5-خطورة ارتفاع درجة حرارة الحامل

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6-أسرع علاج لارتفاع درجة حرارة الحامل

7-نصائح حياتية لارتفاع حرارة الحامل

تتعرض الحامل للكثير من المشاكل الصحية أثناء حملها؛ ومنها: القيء، والإسهال، والغثيان، وارتفاع درجة الحرارة، ومشكلة ارتفاع درجة الحرارة تعتبر من أكثر المشاكل التي تواجهها الحامل، خاصة عندما ترتفع بشكل ملحوظ عن معدلها الطبيعي، لذلك يجب على الحامل أن تعرف أسبابها أولاً، ثم تتخذ أسرع الطرق لعلاجها خوفاً على صحتها وصحة جنينها. معنا الدكتور عبد الحميد ألسبيلي أستاذ أمراض النساء والتوليد للشرح والتوضيح

ارتفاع درجة حرارة الحامل..مشكلة

1-طرق سريعة لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة

ضعي منشفة مبللة على جبينك

الاستلقاء ووضع منشفة مبللة بالمياه على جبينك

الاستحمام بالمياه الدافئة

التأكد من الحصول على الكمية الكافية من السوائل خلال ساعات النهار

ارتداء طبقة واحدة من الملابس

عدم الخروج من المنزل

2-أعراض ارتفاع درجة حرارة الحامل

معاناة من الألم في الظهر

والتي ترافق درجة حرارة الحمل مثل: المعاناة من ضيق في التنفس

المعاناة من ألم في الظهر

الشعور بالبرود ة

المعاناة من الألم في البطن

3-أسباب ارتفاع الحرارة خلال الحمل

التهابات المسالك البولية



المعاناة من التهابات المسالك البولية

وجود فيروس في الجهاز الهضمي

المعاناة من الإنفلونزا أو التسمم الغذائي

المعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي

4-تحليل لأسباب ارتفاع درجة الحرارة

التهاب الجيوب الأنفية

الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة؛ مثل: التهاب الحلق، والتهاب الجيوب الأنفية، والسعال، وصعوبة في التنفس اضطرابات الجهاز البولي المختلفة؛ مثل: الآلام الشديدة في الحوض، والصعوبة في التبول، ونزول دم أثناء التبول الإصابة ببكتيريا اللستيرية التي تُسبب المضاعفات الخطيرة للحامل إذا لم تُعالج؛ مثل: الإجهاض، والولادة المبكرة انخفاض المناعة، وبالتالي الإصابة بالأمراض المختلفة؛ مثل: القيء، والغثيان، وارتفاع درجة الحرارة الإصابة بالفيروسات المختلفة، ولعل أهمها: الفيروس الذي يُؤدي إلى الإصابة بفقر الدم

5-خطورة ارتفاع درجة حرارة الحامل

مضاعفات ارتفاع درجة الحرارة

إذا لم تنخفض درجة الحرارة رغم استخدام الأدوية والطرق الطبيعية، يُفضل الذهاب إلى الطبيب فوراً؛ لأنها يُمكن أن تؤدي إلى العديد من المضاعفات الخطيرة؛ مثل: الإجهاض، والدوخة، والغيبوبة، ووفاة الجنين والحامل في بعض الحالات المتقدمة

6-أسرع علاج لارتفاع درجة حرارة الحامل

خلط النعناع مع الماء الدافيء

الخل: خلط كوبين من الماء الدافئ مع ربع كوب من الخل الأبيض، ثم الجلوس في الخليط لمدة عشر دقائق على الأقل

الخرشوف: أكل الجزء السفلي من أوراق الخرشوف المسلوقة

النعناع: خلط حفنة من النعناع الطازج داخل كوب من الماء الدافئ، ثم شرب الخليط مرتين يومياً، حيث يخفض النعناع الحرارة المرتفعة

منقوع التولسي: شرب منقوع التولسي ثلاث مرات في اليوم على الأقل

شرائح بصل ولفها بالقماش 8 ساعات

البصل: تقطيع البصل إلى شرائح دائرية، ثم وضعها على باطن القدم، ولفها بقطعة قماش، وتركها لمدة ثماني ساعات على الأقل

الماء والخل: خلط كوبين من الخل، والماء الفاتر، ثم غمس قطعة قماش بالخليط، وتطبيقها على الجبهة مباشرة

تناولي رقائق البطاطا

البطاطا: غمس شريحة البطاطا بالخل الأبيض، ثم وضعها على الجبهة، ووضع قطعة قماش فوقها، وتركها لمدة عشرين دقيقة على الأقل

بذور الخردل: خلط ملعقتين صغيرتين من بذور الخردل داخل كوب من الماء، ثم شرب الخليط مرتين يومياً

الليمون: تقطيع الليمون إلى شرائح دائرية، ثم وضعها تحت باطن القدم، وبعدها لفها بقطعة قماش

عصير الزبيب مع عصير الليمون



الزبيب: خلط ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع كوب من عصير الزبيب، ثم شرب الخليط مرتين يومياً على الأقل

زيت الزيتون والثوم: خلط أربع ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، وفصّين من الثوم المدقوق، ثم تطبيق الخليط على باطن القدم، وبعدها لفها بقطعة قماش، وتركها لمدة عشرين دقيقة

7-نصائح حياتية لارتفاع حرارة الحامل

شرب كميات وفيرة من الماء والعصائر