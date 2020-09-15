مقدار الكافيين الآمن أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 15 سبتمبر 2020 04:42 مساءً - حقيقة ما أروع مذاق ورائحة كوب القهوة في الصباح، ولكن في حالة حملك لطفلك المنتظر، فاﻷروع هنا هو الاهتمام بصحة جنينك وصحتكِ أنتِ أيضاً؛ إذ إن بعض السيدات من عاداتهن الصباحية الإقبال على تناول كوب القهوة، الشاي، أو النسكافيه مع اﻹفطار، ومع معرفتك لخبر حملك السعيد، لا بد من أخذ بعض الاحتياطات والمحاذير عند تناول الكافيين ومعرفة النسبة المسموح بها؛ حتى تمر فترة حملك بسلام معنا الدكتور إحسان البطوطي أستاذة التغذية للشرح والتوضيح ما أروع كوب القهوة في الصباح تأثيرالكافيين على صحتك وصحة الجنين للقهوة تأثيرها على الحمل والجنين أولاًـ ليس عليكِ الابتعاد تماماً عن مصادر الكافيين أثناء فترة الحمل، ولكن التخفيف منها قدر الإمكان، خاصة في الثلث الأول من حملك أي أول ثلاثة شهور وهي فترة تكوين الجنين؛ لأنها تعد فترة حرجة لثبات الحمل والحفاظ عليه

ثانياـ إذا تناولت الكثير من مادة الكافيين يومياً أثناء فترة الحمل اﻷولى، فقد تلدين طفلاً منخفض الوزن. ويزيد انخفاض وزن الطفل عند الولادة من مخاطر تعرضه لبعض المشاكل الصحية، مع صعوبة حصولك على النوم وزيادة سرعة ضربات القلب وعملية التمثيل الغذائي

ثالثاًـ طبياً مادة الكافيين تتسبب في حدوث الإجهاض في أول ثلاثة شهور لحملك، إضافة إلى زيادة فرصة حدوث الصداع أو أعراض الصداع المصاحب لفترة الحمل، وهو ما قد يزيد من توترك وقلقك وأنتِ لست بحاجة لهذه المشاعر في أول حملك

رابعاًـ المشروبات الحاوية للكافيين تعمل كمدّر للبول وأنتِ أثناء حملك في حاجة للحفاظ على جسمك مرطباً بتناول السوائل الطبيعية مقدارالكافيين اﻵمن أثناء الحمل ألا يتجاوز 200 ملجم يجب ألا يتجاوز مقدار ما تحصلين عليه من الكافيين يومياً 200 ملجم. أي قدر فنجانيْ قهوة صغيرين بمعدل 100 ملجم لكل فنجان، أو 3 أكواب من الشاي الأسود، أو 5 علب مياه غازية؛ حيث تحوي كل علبة 40 ملجم كافيين.

الكافيين لا يوجد فقط في الشاي، القهوة والمشروبات الغازية، ولكنه يدخل في العديد من الحلوى كالشوكولاته مثلاً، وهناك مشروبات الطاقة والمنبهات التي يضاف إليها بعض أدوية الأنفلونزا وتسكين اﻷلم، وبالتالي لا تأخذي أي دواء أثناء فترة الحمل دون استشارة الطبيب. جدول بنسبة الكافيين في المشروبات واﻷطعمة تعرفي على نسبة الكافيين كوب واحد من القهوة سريعة التحضير = 100 ملجم من الكافيين

فنجان واحد من القهوة سريعة التحضير = 75 ملجم من الكافيين

فنجان واحد من القهوة المطحونة الخام (البن وليس النسكافيه) = 100 ملجم من الكافيين

كوب واحد من الشاي اﻷسود = 50 ملجم من الكافيين

كوب واحد من الشاي اﻷخضر= 40 ملجم من الكافيين

علبة واحدة من المياه الغازية = 40 ملجم من الكافيين بعض النصائح التي تساعدك على تقليل نسبة الكافيين حاسة التذوق تتغير في الشهور الأولى تناولي الشاي الخفيف، استخدمي مقداراً أقل من المعتاد استخدامه للشاي، يمكنكِ استبدال بالكوب أو الفنجان آخر أصغر، ثم البدء في تقليل الجرعة اليومية بالتدريج؛ حتى تتجنبي أعراض الصداع والتوتر والمزاج السيئ.

اشربي المياه الغازية اللايت إذا كنتِ من محبيها، واستبدلي الكافيين بكوب من عصير الليمون الطازج سيعمل على تهدئة أعصابك، والجميل والمفيد معاً أنكِ في أول ثلاثة شهور للحمل تتغير لديكِ حاسة التذوق.

ويحدث هذا نتيجة لتغير الهرمون بجسدك، ويصاحبها أعراض الحمل المتعارف عليها، والتي تتسبب في تقليل شهيتك تجاه القهوة ومنتجات الكافيين بشكل ملحوظ في الثلث اﻷول من الحمل ما هي كمية الكافيين الموجودة في نظامي الغذائي اليومي؟ نسبة الكافيين تختلف من محل إلى محل وجدت دراسة تقول: إن مستويات الكافيين يمكن أن تتراوح بين 50 ملي غراما لكل إسبريسو في سلسلة واحدة من المحلات، وبين 300 ملي غرام لكل إسبريسو في محلات أخرى، لذا قد يتجاوز كوب واحد كبير من الكابتشينو الحد اليومي الذي تُنصحين به كيف يؤثر الكافيين على طفلي؟ الكافيين يزيد من ضربات القلب يَعبُر الكافيين المشيمة، وبما أن الكافيين يزيد معدل ضربات القلب والتمثيل الغذائي ويجعلك تشعرين بأنك متنبّهة أكثر، فربما يؤثر على طفلك الذي لم يولد بعد بالطريقة نفسها، ويعني ذلك أنه قد يصبح غير مستقر قليلاً بعد تناولك القهوة

لا يعتبر تناول الكثير من الكافيين جيداً لطفلك؛ تظهر بعض التقارير أن الأطفال المولودين لأمهات يتناولن أكثر من 500 مليغرام من الكافيين يومياً في الأيام التالية للولادة أكثر عرضة لزيادة سرعة معدل ضربات القلب

زيادة معدل التنفس، مع الاستيقاظ لفترات أطول من المعتاد ، ولكن لن يضر طفلك تناول كوب واحد أو اثنين من الشاي أو القهوة يومياً ما الذي يفعله الكافيين في جسمي بالتحديد؟ الكافيين الزائد يحدث اضطرابات وإسهال إذا كنت تشربين الكثير من الشاي والقهوة بانتظام، فقد تشعرين كما لو أنك بحاجة إليهما لمواصلة يومك، ولو كنت تتناولين كميات كبيرة من الكافيين سيؤدي ذلك إلى اضطراب في المعدة أو إسهال

يمكن أن يؤدي وجود الكثير من الكافيين في جسمك أيضاً إلى إبقائك مستيقظة في الليل إذا كنت تشربينه في وقت متأخر جداً. قد يجعلك ذلك تصابين بالصداع بعد زوال الكافيين من جسمك جربي هذه النصائح خففي تدريجيا من تناول القهوة غلي الشاي لمدة أقصر، ونقع أكياس الشاي لدقيقة واحدة فقط بدل خمس دقائق يقلل من كمية الكافيين بنسبة تصل إلى النصف حاولي الانتقال من القهوة المخمرة إلى القهوة سريعة الذوبان؛ لأنها تحتوي على كافيين أقل قليلاً. ولو كنت لا تمانعين من عدم وجود مذاق يمكنك أيضاً جعل القهوة سريعة الذوبان أخف باستخدام نصف ملعقة صغيرة فقط منها يمكنك أن تجربي أنواع الشاي أو القهوة أو الكولا الخالية من الكافيين، والتي يشبه طعمها الأنواع التي تحتوي على الكافيين إذا كنت من مدمني القهوة أو الشاي، فلن يكون التخلص من الكافيين أمراً سهلاً خاصة في اليومين الأولين، قد يكون لديك صداع، تعب، ضعف، نعاس، وصعوبة في التركيز فحاولي التخفيف تدريجياً بتناول نحو نصف كوب يومياً للحد من هذه الآثار الجانبية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.