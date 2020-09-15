«سويفل» تتعاون مع «فيزيتا» لتوفير خدمات طبية مخفضة للسائقين

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
تعاقدت شركة سويفل مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية في مصر في إطار حرصها على توفير خدمات طبية جيدة لسائقيها.
وقال عمر سليم المدير العام لشركة «سويفل»، إن الشركة قامت بالتعاون مع منصة «فيزيتا» لتقديم تخفيضات على الخدمات الطبية التي تقدمها، خاصة الخدمات التي تتم عن بعد، مثل الاستشارات الهاتفية، بالإضافة إلى الزيارات المنزلية، لمن تستدعي حالتهم استشارة طبية ولا يستطيعون زيارة مقدم الخدمة.
وأكد «سليم» أن «سويفل» تولي اهتماما كبيرا بتحسين أحوال السائقين، وتوفير خدمات متنوعة لهم، وعلى راسها الخدمات الصحية التي نالت أهمية قصوى مؤخرا بسبب انتشار فيروس كورونا، وأهمية المتابعة الصحية الدورية وطلب الاستشارات الطبية أولا بأول.
أضاف أنه تم أيضا في هذا الإطار التعاقد مع عدد من المختبرات الطبية لإحراء التحاليل، وعلى رأسها معمل النيل والذي يقدم خصومات تصل إلى 50%، وكذلك معامل المختبر يقدم خصومات تصل إلى النصف، ومعامل البرج خصومات تصل إلى 20%، فضلا عن مجموعة من مراكز الأشعة والخدمات الطبية الأخرى.
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