شكرا لقرائتكم خبر عن "الشخير أثناء النوم" قد يزيد من خطر الوفاة بكورونا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة أن الأشخاص الذين يشخرون قد يكونون أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا بثلاث مرات، حيث أجرى علماء جامعة وارويك مراجعة لـ 18 دراسة حول توقف التنفس أثناء النوم وفيروس كورونا.

وحسب ما ذكرته الديلى ميل ووجدوا أن أولئك الذين يعانون من هذه الحالة ، التي تسبب الشخير والاختناق عندما تسترخي عضلات الحلق وتسد مجرى الهواء مؤقتًا أثناء النوم ، معرضون بشكل أكبر لخطر دخول المستشفى أو الموت بسبب الفيروس.

هذه الحالة أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري أو السمنة أو ارتفاع ضغط الدم ، مما يزيد أيضًا من مخاطر الإصابة إذا أصيبوا بـ Covid-19.

يُعتقد أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص يعانون من انقطاع النفس الانسدادي النومي في المملكة المتحدة ، ويقال إن 85 في المائة من الحالات لم يتم تشخيصها، في الولايات المتحدة ، يقدر أن 22 مليون شخص يعانون من هذه الحالة.

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قال العلماء إن هناك حاجة لمزيد من البحث في تأثير انقطاع النفس الانسدادي النومي على مرضى كوفيد -19، لكن الخبراء ، بقيادة الدكتورة ميشيل ميللر ، أقروا بأنه "لن يكون مفاجئًا" إذا عانوا من تأثير سلبي.

ويرتبط انقطاع النفس الانسدادي النومي بحالات أخرى ، مثل السمنة ، والتي من المعروف بالفعل أنها تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا.

قال الدكتور ميلر: "هذه المجموعة من المرضى يجب أن يكونوا أكثر وعياً بأن انقطاع النفس الانسدادي النومي قد يكون خطرًا إضافيًا إذا أصيبوا بـ Covid-19.، تأكد من التزامك بعلاجك واتخذ أكبر قدر ممكن من الاحتياطات لتقليل المخاطر ، مثل ارتداء قناع ، والتباعد الاجتماعي ، وإجراء الاختبار بمجرد ملاحظة أي أعراض.

وأضاف: من المحتمل أن يزيد فيروس كوفيد -19 من الإجهاد التأكسدي والالتهاب وله تأثيرات على مسارات البراديكينين (التي تساعد عادة في السيطرة على ضغط الدم) ، وكلها تتأثر أيضًا بمرضى انقطاع النفس الانسدادي النومي، عندما يكون لديك أفراد تتأثر بهم هذه الآليات بالفعل ، فلن يكون من المفاجئ أن يؤثر فيروس Covid-19 عليهم بشكل أقوى.